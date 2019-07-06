"Ходить чаще в вышиванке надо": Белорусский МИД "запел" на украинский лад

Журналист Юлия Витязева в своем Twitter обратила внимание на заявление главы белорусского Министерства иностранных дел Владимира Макея, который высказался на тему национальных одежд и родного языка.

"Думаю, каждый из нас должен взять на себя обязательства ходить чаще в вышиванке и говорить на родном белорусском языке", - цитирует в своем микроблоге белорусского дипломата Витязева, спрашивая подписчиков, ничего ли им это не напоминает.

В комментариях сразу вспомнили про "украинские мотивы" и высмеяли призыв Макея. "Ничего не имею против вышиванок... но когда вышиванка становится проблемой головного мозга..." - пишет пользователь "Злой Колорад". "Я думаю, а что будет, если в Баварии чиновники будут приходить на работу в шортиках или корсетах? В Испании в их национальных костюмах?" - спрашивает Ирина Борисова.