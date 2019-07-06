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"Ходить чаще в вышиванке надо": Белорусский МИД "запел" на украинский лад
06 июля 2019, 04:09 • 95 • В мире
Высказывание главы белорусского МИДа о том, что каждый в стране должен "чаще ходить в вышиванке" и говорить на родном языке, напомнило пользователям Сети украинские мотивы. Комментаторы поиронизировали, отметив, что такая тактика "стара как мир".
Журналист Юлия Витязева в своем Twitter обратила внимание на заявление главы белорусского Министерства иностранных дел Владимира Макея, который высказался на тему национальных одежд и родного языка.
"Думаю, каждый из нас должен взять на себя обязательства ходить чаще в вышиванке и говорить на родном белорусском языке", - цитирует в своем микроблоге белорусского дипломата Витязева, спрашивая подписчиков, ничего ли им это не напоминает.
В комментариях сразу вспомнили про "украинские мотивы" и высмеяли призыв Макея. "Ничего не имею против вышиванок... но когда вышиванка становится проблемой головного мозга..." - пишет пользователь "Злой Колорад". "Я думаю, а что будет, если в Баварии чиновники будут приходить на работу в шортиках или корсетах? В Испании в их национальных костюмах?" - спрашивает Ирина Борисова.
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