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"Ходили бы и присягали ему": Эксперты оценили шансы Медведева вернуться в президентское кресло

06 декабря 2019, 07:24  •  59 • Политика
Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов. По словам ведущей "Дежурного по редакции" на Царьграде Анны Вавиловой, пресс-конференция не принесла никаких сюрпризов - скучные, неконструктивные вопросы, на каждый из которых, похоже, уже был заготовленный ответ. Политологи и аналитики в эфире программы обсудили пресс-конференцию, а также оценили шансы Медведева снова стать лидером России.
Нельзя обойти вниманием и разговоры о том, что Дмитрий Медведев - тот самый преемник президента, появления которого так все ждут, заявила ведущая Анна Вавилова в эфире "Дежурного по редакции" Илья Гращенков считает, что такие предположения могут оправдаться:
"Это самый раскрученный политик. Любой другой, приходящий на этот пост, нуждается в раскрутке, а сегодня это сделать тяжело, судя по ситуации в экономике. К тому же у него неплохой рейтинг. Судя по опросу ВЦИОМ, сейчас у него в районе 36 процентов. Такие цифры могут быть из-за того, что люди просто боятся во время опроса называть оппозиционных кандидатов. Многие говорят, что они за власть, просто от греха подальше".
Согласен с тем, что перед нами преемник, и депутат Госдумы Евгений Фёдоров: "Если ничего не поменяется, Дмитрий Анатольевич будет преемником, потому что он возглавляет правящую партию, он возглавляет правительство. Он по закону является и.о. президента, если президент заболеет или что-то произойдёт. Любые другие фигуры возможны только при смене курса".
Спорит с этим утверждением Георгий Фёдоров, глава Центра социальных и политических исследований "Аспект":
"Если бы было все так просто, то вокруг Медведева уже консолидировались все и вся. Уже ходили бы и присягали все ему. Почему дали возможность Медведеву попиариться? Потому, я думаю, что он поведёт корабль под названием "Единая Россия", которая теряет рейтинги, в Государственную Думу. И многое будет решаться на выборах в Госдуму, в том числе и вопрос преемственности".

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