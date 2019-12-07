"Хочу результат": Зеленский заявил о своём плане для донбасской границы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть свой план о госгранице Донбасса и России. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером". По словам Зеленского, о границе он "точно" будет поднимать вопрос во время саммита в Париже.

В частности, подчеркнул он, есть моменты по данному вопросу - каким образом контроль передаётся и "каким образом и когда Украина контролирует границу украинскую с Россией".

Впрочем, вдаваться в детали глава Незалежной не стал, однако добавил, что именно его волнует перед "нормандским саммитом".

Как оказалось - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский выразил надежду, что переговоры будут результативными.

"Я хочу результат. Единственное, из-за чего я переживаю, что мы встретимся и скажем: "Мы планируем", - сказал он, передаёт RT.