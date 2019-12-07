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"Хочу результат": Зеленский заявил о своём плане для донбасской границы

07 декабря 2019, 19:09  •  96 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии "нормандского саммита" заявил, о чём намерен говорить в Париже. По его словам, украинская сторона выработала свой план по контролю над госграницей с Россией в Донбассе. При этом в детали он вдаваться не стал. Также, подчеркнул Зеленский, единственное, чего он хочет от будущей встречи с Путиным, это добиться результата.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть свой план о госгранице Донбасса и России. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером". По словам Зеленского, о границе он "точно" будет поднимать вопрос во время саммита в Париже.
В частности, подчеркнул он, есть моменты по данному вопросу - каким образом контроль передаётся и "каким образом и когда Украина контролирует границу украинскую с Россией".
Впрочем, вдаваться в детали глава Незалежной не стал, однако добавил, что именно его волнует перед "нормандским саммитом".
Как оказалось - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский выразил надежду, что переговоры будут результативными.
"Я хочу результат. Единственное, из-за чего я переживаю, что мы встретимся и скажем: "Мы планируем", - сказал он, передаёт RT.

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