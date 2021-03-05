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"Хочу публично поблагодарить": Премьер Словакии сказал спасибо министру Венгрии за "Спутник V"

05 марта 2021, 20:35  •  99 • В мире
Премьер-министр Словакии Игор Матович сказал спасибо министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто за его вклад в поставку вакцины "Спутник V". "Хочу публично поблагодарить", - произнёс политик.
"Хочу публично поблагодарить министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто за большую помощь, оказанную в получении "Спутника V" для жителей Словакии", - заявил Игор Матович.
Словацкое издание "Правда" рассказало, какой именно вклад внёс Сийярто. Когда рассматривался вопрос о приобретении российской вакцины, глава МИД Венгрии предоставил подробнейшую информацию о ней словацкому премьеру. Петер Сийярто также помог Матовичу напрямую связаться с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым.
Первая партия "Спутника V" прибыла в Словакию 1 марта. Массовая вакцинация начнётся в середине месяца. Отсрочка связана с формальностями, которые предусмотрены словацким законодательством.
Российская вакцина ещё не получила сертификата от Европейского агентства лекарственных средств, поэтому не может быть использована в странах ЕС на централизованном уровне. Однако некоторые государства приняли самостоятельные решения о закупке "Спутника V", так как число заболевших продолжает расти, и власти стремятся максимально обезопасить людей.
Словацкий Минздрав дал разрешение на использование "Спутника V", а премьер-министр договорился с Россией о поставках. Президент Зузана Чапутова выразила этим недовольство. Разгорелся политический скандал. По мнению лидера Словакии, необходимо было дождаться официального разрешения соответствующих ведомств ЕС.

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