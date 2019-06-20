Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это не то, что вы думаете": National Interest раскрыл "реальную ...
"И хочется отказать, и немного страшно": СМИ Дании требуют сказать &qu...
"Невозможно воспринимать всерьёз": Заявление Порошенко о Крыме вызвало...
«Уловка-22». Неожиданное исключение из правил
Главная / Политика

"Хочу поладить с Россией": Трамп подтвердил свою будущую встречу с Путиным

20 июня 2019, 07:54  •  97 • Политика
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен в ближайшем будущем - на саммите G20 встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью Fox News он заявил, что "хочет поладить с Россией".
Встретятся ли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке? На этот вопрос окончательного ответа нет ни в Вашингтоне, ни в Москве. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что ведётся формирование графика встреч Путина на полях саммита "большой двадцатки".
"Но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего", - подчеркнул он в беседе с РЕН ТВ.
Трамп же, напротив, уверяет, что его встреча с российским коллегой в Японии будет точно. Он подтвердил в интервью телеканалу Fox News, что в ближайшем будущем намерен встретиться с Путиным. А также с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я хочу поладить с Россией, - отметил Трамп. - Я думаю, это случится".
Напомним, саммит G20 в Осаке пройдёт 28-29 июня. Пока известно лишь о возможно встрече Путина и Трампа "на ногах". Интерес к ней подогревается ещё и тем, что прошлую, уже согласованную встречу глава Белого дома отменил через Twitter по дороге на саммит "большой двадцатки". Как указывалось, причиной тому послужила провокация с украинскими судами в Керченском проливе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
20 июня 2019, 04:39
В Госдуме поручили проверить правоприменение статей о наркотиках и подделке доказательств
20 июня 2019, 04:39
«Люди хотят, чтобы я ответил»
20 июня 2019, 04:39
"Невозможно воспринимать всерьёз": Заявление Порошенко о Крыме вызвало улыбку у члена Совфеда
20 июня 2019, 01:24
Жириновский против "предателей русского народа": Как русские в своей стране оказались народом без пристанища
20 июня 2019, 07:54
"Хочу поладить с Россией": Трамп подтвердил свою будущую встречу с Путиным
20 июня 2019, 04:39
Разговор напрямую: О чём жители России спросят Владимира Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители ...
20 июня 2019, 01:24
"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняемого в...
20 июня 2019, 04:39
Погибшему в Киеве депутату "напророчили" будущее: "На днях воскреснет&...
20 июня 2019, 04:39
"Невозможно воспринимать всерьёз": Заявление Порошенко о Крыме вызвало улыб...
20 июня 2019, 04:39
"И хочется отказать, и немного страшно": СМИ Дании требуют сказать "не...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2019, 09:09
Украинский адвокат одной деталью о фигуранте по катастрофе МН17 наголо разбил версию голландцев
13 июня 2019, 22:54
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
18 июня 2019, 15:09
Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про Крым и говорить нечего»
15 июня 2019, 12:40
"Надвигающаяся КАТАСТРОФА!" Последние НОВОСТИ на Украине. Мнение эксперта - Василь Вакаров
16 июня 2019, 06:24
Ряженые как основа государственной дискредитации России
18 июня 2019, 03:54
"По Донецку прошла колонна русских танков": Украинские СМИ нагнетают панику перед переговорами в Минске
16 июня 2019, 21:12
Россия начала производство двигателей для Японии. На очереди Франция
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.