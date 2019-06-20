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"Хочу поладить с Россией": Трамп подтвердил свою будущую встречу с Путиным
20 июня 2019, 07:54 • 97 • Политика
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен в ближайшем будущем - на саммите G20 встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью Fox News он заявил, что "хочет поладить с Россией".
Встретятся ли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке? На этот вопрос окончательного ответа нет ни в Вашингтоне, ни в Москве. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что ведётся формирование графика встреч Путина на полях саммита "большой двадцатки".
"Но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего", - подчеркнул он в беседе с РЕН ТВ.
Трамп же, напротив, уверяет, что его встреча с российским коллегой в Японии будет точно. Он подтвердил в интервью телеканалу Fox News, что в ближайшем будущем намерен встретиться с Путиным. А также с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я хочу поладить с Россией, - отметил Трамп. - Я думаю, это случится".
Напомним, саммит G20 в Осаке пройдёт 28-29 июня. Пока известно лишь о возможно встрече Путина и Трампа "на ногах". Интерес к ней подогревается ещё и тем, что прошлую, уже согласованную встречу глава Белого дома отменил через Twitter по дороге на саммит "большой двадцатки". Как указывалось, причиной тому послужила провокация с украинскими судами в Керченском проливе.
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