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"Хочу, как в Германии": Стенающим о "беспределе полиции" напомнили, за что в Европе они отдали бы месячную зарплату

30 июля 2019, 03:24  •  8 • В мире
Стенающим в соцсетях о "беспределе полиции" (так пытаются представить законные действия по пресечению несанкционированного митинга в Москве) напомнили, что ждало бы их в Европе – к примеру, немец за оскорбление полицейского отдал бы месячную зарплату. "Хочу, как в Германии", - пишут в Сети.
О том, насколько высоки штрафы за правонарушения в отношении силовиков, напомнил пользователь твиттера @US_progressss. Это стало своеобразным ответом на посты в официальном твиттер-аккаунте издания Deutsche Welle, где активно сетовали по поводу провала очередного незаконного митинга оппозиции в Москве и сокрушались по поводу полицейского "беспредела".
"Штрафы за оскорбление полиции в Германии (в евро): - обращение на "ты" – 600, болван в униформе – 1500, кусок дерьма – 2500. За жесты: показать язык – 150, покрутить пальцем у виска – 750, показать средний палец – 4000. Хочу, как в Германии", - написал комментатор.
Также он напомнил, что средняя зарплата в Германии, по данным за 2017 год, составляет 3771 евро до вычета налогов, которые "съедают" практически треть заработка, и в итоге "чистыми" выходит примерно 2413 евро. "Если средний немец скажет полицейскому "кусок дерьма", то сразу отдаст за это месячную зарплату", - констатирует пользователь.

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