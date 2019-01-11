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"Хочу дать полный отчёт о событиях, которые происходили": Экс-адвокат Трампа выступит в Конгрессе США
11 января 2019, 08:09 • 72 • В мире
В начале февраля Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Трампа, должен будет выступить в Палате представителей Конгресса США в рамках обязательства о сотрудничестве с властями. "Я смогу дать полный и достоверный отчёт о событиях, которые происходили", - написал Коэн в своем микроблоге в Twitter
На 7 февраля назначено выступление экс-адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна в комитете по надзору и реформе государственного управления Палаты представителей Конгресса США. Свидетельствовать перед комитетом он должен в рамках обязательства о сотрудничестве с властями.
Коэн по этому поводу опубликовал в своём микроблоге в Twitter заявление следующего содержания: " Я с нетерпением жду возможность иметь площадку, где смогу дать полный и достоверный отчёт о событиях, которые происходили".
По словам главы указанного комитета Конгресса Элайджа Каммингса, свои показания Коэн решил дать добровольно, при этом "никто не заинтересован во вмешательстве в текущие уголовные расследования", добавил он.
Сам президент Трамп по этому поводу заявил журналистам, что показания Коэна его не трогают. "Я совсем об этом не беспокоюсь", - заявил он.
Скорее всего, на слушаниях в комитете Коэн вновь будет говорить о предполагаемой сделке с недвижимостью в Москве, а также о том, как "Трамп платил женщинам". К слову, федеральные прокуроры уже выдвинули против экс-адвоката обвинения в том, что он выплатил 280 тысяч долларов откупных двум женщинам в обмен на их молчание о связях с Трампом накануне выборов.
Об этом сообщает "Интерфакс".
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