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"Хочу, чтобы они были вместе": Трамп надеется на мир между Россией и Украиной

24 февраля 2020, 18:39  •  48 • В мире
Президент США, если верить его словам, заинтересован в том, чтобы между Россией и Украиной были хорошие отношения. "Хочу, чтобы они были вместе", - сказал американский лидер.
Об этом Дональд Трамп сказал в своём интервью, отправляясь с визитом в Индию. Правда, осталось неизвестным, действительно ли это заявление можно считать серьёзным или таким образом Трамп "играл на камеру".
Я хотел бы, чтобы они были вместе. Если бы они были вместе, ладили друг с другом, это было бы здорово для всего мира, - цитирует слова президента США "РИА Новости".
Интересно, что ранее Мари Йованович, бывший посол США на Украине, отправленная в отставку якобы из-за "нелояльности" по отношению к президенту Дональду Трампу, назвала "аморальной" американскую внешнюю политику, заменяющей доверие "угрозами, страхом и смятением".
Об этом Йованович заявила в своём первом после увольнения из американского внешнеполитического ведомства публичном выступлении. Экс-посол считает, что нынешняя администрация Белого дома своими действиями "отчуждает" союзников, "бросая их в объятия" других партнёров на международной арене, пишет Nation News.

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