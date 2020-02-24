"Хочу, чтобы они были вместе": Трамп надеется на мир между Россией и Украиной

Об этом Дональд Трамп сказал в своём интервью, отправляясь с визитом в Индию. Правда, осталось неизвестным, действительно ли это заявление можно считать серьёзным или таким образом Трамп "играл на камеру".

Я хотел бы, чтобы они были вместе. Если бы они были вместе, ладили друг с другом, это было бы здорово для всего мира, - цитирует слова президента США "РИА Новости".

Интересно, что ранее Мари Йованович, бывший посол США на Украине, отправленная в отставку якобы из-за "нелояльности" по отношению к президенту Дональду Трампу, назвала "аморальной" американскую внешнюю политику, заменяющей доверие "угрозами, страхом и смятением".

Об этом Йованович заявила в своём первом после увольнения из американского внешнеполитического ведомства публичном выступлении. Экс-посол считает, что нынешняя администрация Белого дома своими действиями "отчуждает" союзников, "бросая их в объятия" других партнёров на международной арене, пишет Nation News.