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"Хочется уже вверх ногами походить?": Пользователи Twitter иронично поприветствовали нового посла Австралии в России
16 июля 2019, 20:54 • 31 • Политика
Новый посол Австралии в России Грейм Михан поприветствовал на русском языке аудиторию в своем Twitter. Пользователи восприняли это иронично, поинтересовавшись, не тянет ли дипломата "ходить вверх ногами".
Михан написал, что приветствует "мир Twitter". Он также разместил ссылку, по которой можно ознакомится с его биографией.
"Оставайтесь на связи и вас ждет много интересного, обещаю!", - написал дипломат.
Пользователи в свою очередь поприветствовали автралийца, но не обошлось без доли иронии. "Хочется уже вверх ногами немношко походить, да?", - пишет @paravouzique. "Лучше вверхногами там, чем шиворот навыворот тут", - замечает @BJIAD. "Не проще ли вывернуться обратно?", - вступил в дискуссию Олень Заливов.
Новый посол Австралии в Москве Грэм Михан на минувшей неделе вручил копии верительных грамот спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю министра иностранных дел Михаилу Богданову. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи. Ранее Михан занимал должность генерального консула Австралии в Шанхае.
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