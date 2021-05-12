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"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос
12 мая 2021, 22:15 • 139 • Политика
Известный телеведущий, глава делегации Совета Федерации в ПАСЕ Пётр Толстой задал Европе неудобный вопрос. Он признался, что иногда "хочется хлопнуть дверью, развернуться и уйти".
После череды нападок западных стран на Москву Толстой задался вопросом, зачем вообще России нужна Европа. По его словам, Россия, в отличие от Украины, не будет "унижаться и торговать честью", чтобы её взяли в ЕС. Поэтому у неё нет острой потребности тесно взаимодействовать со Старым Светом.
Он признал, что Россию с европейскими странами объединяют давние культурные и экономические связи. Но после всех демаршей главе делегации хочется хлопнуть дверью, развернуться и уйти.
Скриншот: Telegram/Пётр Толстой
Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже говорил о возможности разрыва связей с Евросоюзом на фоне бесконечных санкций, которые сыплются на Москву со стороны Брюсселя.
Однако европейские политики не сделали из слов главы МИД России никаких выводов и продолжили практику санкционного давления. Причём страны Евросоюза, вводя очередные ограничения против России, громко возмущаются, когда Москва принимает ответные меры.
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