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"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос

12 мая 2021, 22:15  •  139 • Политика
Известный телеведущий, глава делегации Совета Федерации в ПАСЕ Пётр Толстой задал Европе неудобный вопрос. Он признался, что иногда "хочется хлопнуть дверью, развернуться и уйти".
После череды нападок западных стран на Москву Толстой задался вопросом, зачем вообще России нужна Европа. По его словам, Россия, в отличие от Украины, не будет "унижаться и торговать честью", чтобы её взяли в ЕС. Поэтому у неё нет острой потребности тесно взаимодействовать со Старым Светом.
Риторический вопрос: зачем нам Европа? Или зачем мы Европе? Как ни сформулируй, получается неправильно, потому что одна Россия в два раза больше почти 50 европейских стран вместе взятых, - пишет Толстой в Telegram.
Он признал, что Россию с европейскими странами объединяют давние культурные и экономические связи. Но после всех демаршей главе делегации хочется хлопнуть дверью, развернуться и уйти.
Скриншот: Telegram/Пётр Толстой
Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже говорил о возможности разрыва связей с Евросоюзом на фоне бесконечных санкций, которые сыплются на Москву со стороны Брюсселя.

Однако европейские политики не сделали из слов главы МИД России никаких выводов и продолжили практику санкционного давления. Причём страны Евросоюза, вводя очередные ограничения против России, громко возмущаются, когда Москва принимает ответные меры.

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