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"Хочется быть у кормушки": Гаспарян посоветовал Ройзману избраться в Верховную раду вместо Госдумы

25 октября 2019, 11:39  •  141 • Политика
Публицист и писатель Армен Гаспарян прокомментировал для Царьграда заявление бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о том, что он хочет баллотироваться в Госдуму. По мнению Гаспаряна, либеральный политик просто хочет побыть "у кормушки", но для политических игрищ ему все-таки лучше выбрать Верховную раду.
Гаспарян признался, что еще дня три назад ответил бы на этот вопрос о том, зачем Ройзман хочет стать депутатом, совсем по-другому.
"Я бы сказал, что он хочет идти в Государственную думу, чтобы продолжить заниматься политикой. И наверное, я мог бы даже это теоретически обосновать, что он будет использовать свой опыт политической деятельности в Екатеринбурге и так далее. А вот конкретно теперь я так сказать не могу. Потому что я имел несчастье послушать видеоблог госпожи Шульман, которую "попросили" из президентского Совета по правам человека. Она совершенно честно и откровенно говорит о том, что их задача была, в общем-то, заниматься совершенно другой деятельностью", - говорит Гаспарян.
Учитывая высказывания Шульман, публицист предполагает, что Ройзман планирует ровно тем же самым заниматься в парламенте.
"Вы знаете, мне кажется, что парламент, прежде всего, должен быть законодательной площадкой, а не местом политических игрищ. То есть если господину Ройзману хочется развлечься, то я могу ему посоветовать избираться, например, в Верховную раду Украины. Там любят подменять смыслы. Все-таки российский парламент - это место несколько иное. Оценивать его электоральные перспективы я вот конкретно в эту минуту бы не взялся, потому что у меня нет замеров. Я не знаю, сколько процентов его поддерживают. Но с интересом посмотрю за ходом его избирательной кампании", - признался Гаспарян.
Он добавляет, что сейчас либералам "хочется быть у кормушки".
"Война войной, а обед по распорядку. Ведь согласитесь, что бороться с кровавым режимом и с невероятной диктатурой в Мордоре гораздо более уютно, сидя в депутатском кресле на Охотном Ряду, нежели без оного где-то в Екатеринбурге или посредством эфиров на одной маленькой либеральненькой радиостанции. Конечно, хочется им комфорта. Тем более что мы же помним прекрасно, как все эти люди себя всем возможным комфортом чудеснейшим образом умудрялись обеспечивать и делали это всегда весьма и весьма оперативно", - заключает Гаспарян.

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