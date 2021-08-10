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"Хочется бежать": В эфире Соловьёва разоблачили роль Ходорковского в белорусских протестах
10 августа 2021, 11:05 • 32 • Политика
В эфире стрима Владимира Соловьёва прозвучали фамилии граждан России, которые причастны к белорусским протестам. Журналист Константин Придыбайло сумел узнать эти данные лично от главы Комитета госбезопасности Белоруссии: Иван Тертель назвал олигарха Михаила Ходорковского и ряд других имён.
О том, что происходило после "Большого разговора с президентом Белоруссии" Александром Лукашенко, рассказал в эфире канала "Соловьёв.Live" корреспондент RT Константин Придыбайло. Он поведал Владимиру Соловьёву, что ему удалось догнать председателя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля и спросить у него, кто из российских "персонажей" принимал непосредственное участие в дестабилизации ситуации в республике.
На это, по словам Придыбайло, Тертель сначала просто ответил улыбкой. "Когда такой человек тебе улыбается, хочется бежать", - описал свои ощущения журналист.
Тем не менее Иван Тертель назвал несколько фамилий тех, в причастности которых к организации массовых протестов у белорусских силовиков нет сомнений. Это прежде всего беглый олигарх Михаил Ходорковский. "Структуры Ходорковского принимали самое активное участие", - цитирует Придыбайло слова собеседника.
Также установлено несколько рядовых организаторов, отметил Тертель в беседе с журналистом. Он добавил, "улыбаясь", что у многих из них довольно громкие фамилии и "большие проблемы с российским законодательством". В частности, достоверно известно о причастности к акциям протеста бывшего гендиректора портала Sports.ru Дмитрия Навоши, уточнил глава КГБ.
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