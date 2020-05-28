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"Хочет занять место Путина": Делягин собирает мнения о Собянине после скандала вокруг карантина
28 мая 2020, 20:55 • 137 • Политика
Экономист и политолог Михаил Делягин на фоне скандала после карантина провёл опрос в своём Telegram-канале на тему - с какой целью мэр Москвы Сергей Собянин разрешил гулять по столице только в масках и перчатках. Одним из вариантов ответов стал - "хочет занять место Путина".
После скандала вокруг карантина, в частности, тех мер, которые принимают власти Москвы для борьбы с коронавирусом, экономист и политолог Михаил Делягин поинтересовался у своих подписчиков в Telegram-канале: "Собянин в рамках "смягчения" запретил ходить по улице без масок и перчаток. Почему, по-вашему?"
Предлагается восемь вариантов ответа. Так, большинство (35%) считают, что власти Москвы таким образом зарабатывают на штрафах и перепродаже масок и перчаток больше, чем на перекладке плитки и бордюров.
На втором месте ответ - "хочет разжечь ненависть людей к власти, сфокусировать её на Путине и занять его место". Так считают 22% участников опроса.
15% выбрали ответ: "Собянин утверждает свою власть, заставляя людей выполнять безумные приказания".
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