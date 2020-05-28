"Хочет занять место Путина": Делягин собирает мнения о Собянине после скандала вокруг карантина

После скандала вокруг карантина, в частности, тех мер, которые принимают власти Москвы для борьбы с коронавирусом, экономист и политолог Михаил Делягин поинтересовался у своих подписчиков в Telegram-канале: "Собянин в рамках "смягчения" запретил ходить по улице без масок и перчаток. Почему, по-вашему?"

Предлагается восемь вариантов ответа. Так, большинство (35%) считают, что власти Москвы таким образом зарабатывают на штрафах и перепродаже масок и перчаток больше, чем на перекладке плитки и бордюров.

На втором месте ответ - "хочет разжечь ненависть людей к власти, сфокусировать её на Путине и занять его место". Так считают 22% участников опроса.

15% выбрали ответ: "Собянин утверждает свою власть, заставляя людей выполнять безумные приказания".