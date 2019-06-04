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"Хочет стать "властелином мира": Украинские СМИ заподозрили Путина в "страшном"
04 июня 2019, 21:24 • 28 • Политика
Украинские СМИ написали о том, что президент России Владимир Путин "хочет стать "властелином мира", и приказал выделить на это денег".
Украинские СМИ обвинили президента России Владимира Путина в желании стать "властелином мира". Статью на соответствующую тему опубликовало украинское издание DSnews.ua.
Речь идёт о словах президента России о технологиях искусственного интеллекта. Путин отметил, что обладатель монополии в этой сфере будет править миром. В этой связи он предложил направить усилия на то, чтобы Россия стала международной площадкой передовых разработок в данной области.
Также глава государства озвучил ряд мер для стимуляции развития искусственного интеллекта в России. В качестве одной из таких мер он назвал увеличение госфинансирования разработок в этой области.
Из этого украинские СМИ сделали вывод о том, что Путин метит во властелины мира и уже наметил расходы, необходимые для осуществления этого плана.
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