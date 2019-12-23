"Хочет, но ему пытаются помешать": Лавров заявил, что президент Украины настроен на позитивные сдвиги в отношениях с Россией

В ходе телепередачи "Большая игра" Лавров высказал уверенность в том, что украинский президент имеет большое желание наладить отношения Украины и России, но ему активно мешают в этом те, кому выгоден и конфликт в Донбассе, и общий русофобский настрой в обществе.

Глава российского МИД пообещал, что Россия будет стараться помочь Зеленскому в его благих начинаниях. В частности, российская сторона призывает ДНР и ЛНР к фактическому выполнению решений, которые будут приниматься контактной группой по предложению "нормандского формата".

Ранее в рамках этой же передачи Лавров сделал заявление о готовности нового ракетного комплекса "Сармат", который, как и "Авангард", может быть встроен в СНВ-3.

Лавров напомнил, что российская сторона ранее уже говорила американцам о презентации новых систем, в том числе гиперзвукового оружия, а в конце ноября был официально показан комплекс "Авангард". Это было сделано в рамках двусторонней консультативной комиссии, созданной после заключения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2010 году.