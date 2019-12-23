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"Хочет, но ему пытаются помешать": Лавров заявил, что президент Украины настроен на позитивные сдвиги в отношениях с Россией

23 декабря 2019, 12:09  •  101 • Политика
Владимир Зеленский и как человек, и как президент Украины хочет позитивных сдвигов в отношениях с Москвой, но есть силы, которые всячески мешают ему. Такое мнение высказал сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.
В ходе телепередачи "Большая игра" Лавров высказал уверенность в том, что украинский президент имеет большое желание наладить отношения Украины и России, но ему активно мешают в этом те, кому выгоден и конфликт в Донбассе, и общий русофобский настрой в обществе.
Глава российского МИД пообещал, что Россия будет стараться помочь Зеленскому в его благих начинаниях. В частности, российская сторона призывает ДНР и ЛНР к фактическому выполнению решений, которые будут приниматься контактной группой по предложению "нормандского формата".
Ранее в рамках этой же передачи Лавров сделал заявление о готовности нового ракетного комплекса "Сармат", который, как и "Авангард", может быть встроен в СНВ-3.
Лавров напомнил, что российская сторона ранее уже говорила американцам о презентации новых систем, в том числе гиперзвукового оружия, а в конце ноября был официально показан комплекс "Авангард". Это было сделано в рамках двусторонней консультативной комиссии, созданной после заключения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2010 году.

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