"Хочет быть похожим на Путина": Экс-глава офиса Зеленского объяснил, в чём разница

Экс-глава офиса Зеленского, советник украинского олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан объяснил, в чём разница между президентом Украины и президентом России. "Хочет быть похожим на Путина", - отозвался он о своём бывшем начальнике.

Андрей Богдан дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В частности, он заявил, что действия и высказывания Зеленского являются "дипломатической катастрофой".

Гордон задал прямой вопрос о том, считает ли его собеседник, что Владимир Зеленский напоминает Владимира Путина, когда тот только стал во главе государства. Богдан был категоричен.

По его мнению, нынешний украинский лидер ничем не напоминает Путина, но очень хочет быть на него похожим. Однако пока не получается.

"Это пародия. То, чем он занимается, - неудачное пародирование Путина", - произнёс экс-советник Зеленского.

Он назвал главное, что отличает президента России от его украинского коллеги. Владимир Путин - это десятилетия успешной политики. Он строил экономику, принимал правильные законы, отметил Андрей Богдан.

Ранее Дмитрий Гордон публично заявил, что Владимир Зеленский ему "больше не интересен", хотя ещё недавно пел ему дифирамбы.

"Это был театр одного актёра, театр очень неубедительный <…> Сегодня на сцене был очень посредственный актёр, который врал, постоянно врал", - произнёс журналист.