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"Хочешь в высший свет?": Русский язык довёл Ницой до истерики
14 августа 2020, 13:55 • 122 • Политика
Русский язык довёл украинскую писательницу-нацистку Ларису Ницой до истерики. "Хочешь в высший свет? Надо на русском языке разговаривать", - возмутилась она в эфире украинского телевидения.
По словам Ницой, даже жёсткая украинизация в её стране никак не может ликвидировать русский язык. Мало того, возмущается писательница, на русском снимаются сериалы, и украинская молодёжь запоминает, что для хорошей жизни надо говорить именно на русском.
Она отметила, что хотела бы, чтобы актёры "встали в позу" и отказались от съёмок на русском, но никто этого не делает.
"Потому что все дети смотрят на это классное кино, на эти все особняки, в которых мы снимаемся, на наши дорогие наряды", - якобы ответила за артистов Ницой.
По её словам, украинских детей буквально "развращают" красивой картинкой, сдабривая её русским языком.
"…Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это всё на русском языке", - пожаловалась Ницой в беседе с украинским журналистом-радикалом Остапом Дроздовым, который, напомним, ранее назвал жителей Донбасса "парнокопытными".
"Все дети в Украине понимают - хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать. И этому конца-края нет", - возмущена Ницой.
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