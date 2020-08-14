"Хочешь в высший свет?": Русский язык довёл Ницой до истерики

По словам Ницой, даже жёсткая украинизация в её стране никак не может ликвидировать русский язык. Мало того, возмущается писательница, на русском снимаются сериалы, и украинская молодёжь запоминает, что для хорошей жизни надо говорить именно на русском.

Она отметила, что хотела бы, чтобы актёры "встали в позу" и отказались от съёмок на русском, но никто этого не делает.

"Потому что все дети смотрят на это классное кино, на эти все особняки, в которых мы снимаемся, на наши дорогие наряды", - якобы ответила за артистов Ницой.

По её словам, украинских детей буквально "развращают" красивой картинкой, сдабривая её русским языком.

"…Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это всё на русском языке", - пожаловалась Ницой в беседе с украинским журналистом-радикалом Остапом Дроздовым, который, напомним, ранее назвал жителей Донбасса "парнокопытными".

"Все дети в Украине понимают - хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать. И этому конца-края нет", - возмущена Ницой.