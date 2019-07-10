"Хочешь парад - езжай по безвизу во Францию": Порошенко возмутился отменой парада, соцсети подсказали выход

Экс-президент Украины Пётр Порошенко обрушился с резкой критикой на нового главу страны Владимира Зеленского за отмену военного парада в честь Дня независимости Украины. У пользователей соцсетей также нашлось, что сказать украинскому лидеру.

Порошенко назвал решение Зеленского недальновидным. По словам экс-президента, его сменщик лишил народ Украины возможности отдать дань уважения армии, когда она пользуется в народе "наибольшим доверием".

"Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", - сказал Порошенко в эфире украинского канала "Прямой".

В соцсетях к решению Зеленского отнеслись с иронией. Вместо парада на День независимости съездить по безвизу во Францию на парад в честь взятия Бастилии.

"По безвизу можно и в Париж смотаться на парад в День взятия Бастилии, а шо?" - пишет в Twitter @YyurSS20991867. "Какой ещё военный парад на Украине? Вы о чём? Там только гей-парады теперь возможны", - смеётся ОлегОлегов‏ @pIXZPbffOs4GaBB. "Вместо парада по Крещатику пройдёт полный состав 95 квартала. И то, и то одинаково смешно, а зачем платить больше?" - предполагает Серафим Белокрылый‏ @u3addY3NZhs4lmd.

Напомним, что Зеленский обосновал отмену парада высокой стоимостью мероприятия. Вместо этого президент Украины пообещал отдать эти деньги на премии военнослужащим ВСУ.