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"Хочешь парад - езжай по безвизу во Францию": Порошенко возмутился отменой парада, соцсети подсказали выход
10 июля 2019, 02:24 • 84 • Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада в честь Дня независимости Украины. В соцсетях предложили по безвизу съездить во Францию на парад в честь взятия Бастилии.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко обрушился с резкой критикой на нового главу страны Владимира Зеленского за отмену военного парада в честь Дня независимости Украины. У пользователей соцсетей также нашлось, что сказать украинскому лидеру.
Порошенко назвал решение Зеленского недальновидным. По словам экс-президента, его сменщик лишил народ Украины возможности отдать дань уважения армии, когда она пользуется в народе "наибольшим доверием".
В соцсетях к решению Зеленского отнеслись с иронией. Вместо парада на День независимости съездить по безвизу во Францию на парад в честь взятия Бастилии.
Напомним, что Зеленский обосновал отмену парада высокой стоимостью мероприятия. Вместо этого президент Украины пообещал отдать эти деньги на премии военнослужащим ВСУ.
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