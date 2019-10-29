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"Хочешь мира - готовься к войне": В Госдуме объяснили, как Россия стала "центром тяжести"
29 октября 2019, 06:39 • 37 • Политика
В Госдуме заявили о том, что Россия стала "центром тяжести" на планете, участвуя в урегулировании конфликта. При этом её военная доктрина базируется на принципе "хочешь мира - готовься к войне".
Россия следует поговорке "хочешь мира - готовься к войне". Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Юрий Швыткин.
Ранее ВЦИОМ провёл опрос, по итогам которого выяснилось, что только 31% респондентов опасается военного нападения на Россию. Из них 53% уверены, что основная угроза исходит от Соединённых Штатов.
Комментируя ситуацию, Швыткин указал на то, что снижение боязни связано с внешнеполитическими успехами Москвы, за которыми стоит глава государства Владимир Путин, МИД и Минобороны. В частности, речь идёт о модернизации Вооружённых сил РФ.
Кроме того, иностранные государства понимают, что российская сторона способна постоять за себя, играя большую роль в урегулировании конфликтов.
"Она выступает "центром тяжести" на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - объяснил парламентарий.
Депутат также добавил, что Москва не занимается самоуспокоением, совершенствуя своё боевое мастерство. Так, военная доктрина страны создана на основе учёта внешних угроз и оборонного потенциала.
Что касается боязни граждан США, то он связывает это с выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и планами по выходу из Договора по открытому небу.
Как сообщает издание polit.info, Россия и Белоруссия приняли решение пересмотреть свои планы применения региональной группировки войск. По словам белорусского министра обороны Андрея Равкова, Москва и Минск вынуждены реагировать на действия Соединённых Штатов, которые перебросили на границу Литвы американских солдат.
Российская и белорусская стороны также намерены координировать разведывательные действия с учётом подготовки учений НАТО в 2020 году.
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