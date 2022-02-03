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"Хо-хо просто": Лавров блистательно разбил Венедиктова в прямом эфире

03 февраля 2022, 09:45  •  143 • Политика
Сергей Лавров в очередной раз восхитил миллионы граждан России, за несколько минут разбив нелепые обвинения со стороны главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. В самом начале беседы глава МИД обезоружил собеседника едкой шуткой по поводу надписи на бейджике: "Хо-хо просто".
В Сети с вирусной скоростью распространяется эфир радиостанции "Эхо Москвы" с участием красы и гордости либеральной оппозиции Алексея Венедиктова и главы МИД России Сергея Лаврова. Ролик рискует войти в историю.
В рамках YouTube-выпуска Лавров и Венедиктов побеседовали на тему "отравления" Навального. В частности, глава "Эха" задал вопрос, продолжает ли Россия работать с ОЗХО по этому делу. Венедиктов заявил, что русская сторона намеренно саботирует требования ОЗХО и ЕСПЧ, не открывая уголовного дела по факту "покушения" на Навального и тормозя процесс расследования. При этом нет никаких сомнений, что лидер оппозиции был отравлен, уверен журналист.
На это Лавров с присущим ему спокойствием и тонкой иронией ответил, что в этом деле так много неувязок и слабых мест, что ни о каком уголовном деле речи идти не может. Он напомнил, что даже в отчётах различных западных комиссий говорилось лишь о том, что в крови Навального были найдены "вещества, похожие на вещества, внесённые в список запрещённых".
Кроме того, отметил дипломат, к Германии очень много вопросов: например, кто прислал за Навальным в Омск самолёт, почему он был заказан за день до того, как политику вдруг "стало нехорошо", почему немецкая сторона не соглашается совместно с русскими экспертами исследовать злополучную бутылку, что за "шестой пассажир" был в немецком самолёте и так далее.
Но ещё до начала своей речи Лавров сумел обезоружить собеседника всего одной фразой. Улыбаясь, глава МИД поинтересовался у Венедиктова, что написано у того на бейджике. "Хо-хо-хо? А нет, хо-хо просто, а я думал, ОЗХО", - пошутил Сергей Лавров, после чего, не дав собеседнику прийти в себя, наголову разбил все его претензии.

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