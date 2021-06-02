"Хлопцы воют, мясо портится": Новое видео допроса экс-главреда NEXTA в Белоруссии

Опубликовано новое видео допроса Протасевича. Экс-главред экстремистского Telegram-канала NEXTA пожаловался, что дают слишком много еды. "Хлопцы воют, что уже мясо портится", - заявил он.

В Белоруссии обнародовали новые кадры допроса пойманного благодаря посадке самолёта в Минске экс-главреда экстремистского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. "Борец с режимом" рассказал, как его кормят.

Как оказалось, питается Протасевич в минском СИЗО очень даже неплохо. Экс-главред NEXTA похвалил качество блюд, отметив, что в последний раз ему давали макароны с мясом. Их он оценил как "вполне съедобные".

А с учетом того, сколько на самом деле у нас еды в камере, хлопцы воют, что уже мясо портится,

- сказал Протасевич на видео, которое опубликовал белорусский телеканал ОНТ.

Напомним, что Роман Протасевич был арестован 23 мая, когда самолёт, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил незапланированную посадку в Минске. Протасевич известен тем, что во время протестов в Белоруссии был главредом экстремистского Telegram-канала NEXTA, который координировал действия участников беспорядков, а также вбрасывал фейки для сохранения напряжения в стране. В Белоруссии Протасевича обвиняют по трём статьям, включая статью о терроризме.