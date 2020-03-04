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"Хлопец сильно зарвался": Баранец рассказал, как Путину угомонить "пьяного медведя" Эрдогана

04 марта 2020, 09:35  •  78 • Политика
В Кремле назвали тему переговоров Путина и Эрдогана 5 марта в Москве - ситуацию с обострением в сирийском Идлибе. Военный обозреватель "КП" Баранец сравнивает президента Турции с "пьяным медведем", которого необходимо утихомирить, заставив подписать документ о правах и обязанностях турецкой армии в Сирии. "Хлопец, по-моему, сильно зарвался. Вы посмотрите, до какого лукавства, до какой брехни он дошёл", - отмечает эксперт.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи 5 марта в Москве обсудят ситуацию с обострением в сирийском Идлибе, сообщили в пресс-службе Кремля. Предстоящие переговоры двух лидеров для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его словам, на повестке дня переговоров Путина и Эрдогана стоят, по сути, два главных вопроса. Первый из них - как не довести ситуацию до прямого боевого столкновения армий России и Турции в Сирии, как не допустить прямой войны между двумя странами. Второй вопрос - пересмотр тех обязательств, которые в идлибской зоне деэскалации взяла на себя Турция.
"Она взяла на себя обязанности, по сути, сепарировать боевиков от мирного населения. Но она вместо того, чтобы заниматься этой обязанностью, которую взяла по Сочинскому меморандуму, она послала своих бойцов, которые зашли в боевые порядки так называемой "Свободной Сирийской армии", "Джебхат ан-Нусры"* и так далее. Они организовали наступление, за что и получили", - пояснил ситуацию Виктор Баранец.
В этой связи если сейчас не будут определены или хотя бы скорректированы задачи турецких войск, сирийских войск, российских войск, то ситуация в Идлибе обострится ещё больше, чем сейчас, подчёркивает военный обозреватель "КП". Он считает, что Путину необходимо припереть Эрдогана к стенке и подсунуть ему документ, в котором были бы чётко обозначены красные флажки, за которые он не имеет права заходить.
"Хлопец, по-моему, сильно зарвался. Вы посмотрите, до какого лукавства, до какой брехни он дошёл, вдумайтесь. Вы помните, его недавно спросили: зачем ваши войска пришли в Сирию? Вы помните, что он ответил? По просьбе сирийского народа. Я, полковник Баранец, хочу приставить большую розовую дулю к носу президента Турции и сказать: господин Эрдоган, вы нас называете оккупантами в Крыму и в Донбассе? Хрен вам. Нас народ попросил", - признался военный обозреватель.
Он сравнивает Турцию с "пьяным медведем", который ворвался в Идлиб и начал разбрасывать всё налево и направо. Поэтому его необходимо утихомирить, заставив подписать новый документ, где бы чётко было прописано, что будет с турецкой армией, если она снова сунется в ту или иную зону, подытожил Виктор Баранец.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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