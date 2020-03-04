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"Хлопец сильно зарвался": Баранец рассказал, как Путину угомонить "пьяного медведя" Эрдогана
04 марта 2020, 09:35 • 78 • Политика
В Кремле назвали тему переговоров Путина и Эрдогана 5 марта в Москве - ситуацию с обострением в сирийском Идлибе. Военный обозреватель "КП" Баранец сравнивает президента Турции с "пьяным медведем", которого необходимо утихомирить, заставив подписать документ о правах и обязанностях турецкой армии в Сирии. "Хлопец, по-моему, сильно зарвался. Вы посмотрите, до какого лукавства, до какой брехни он дошёл", - отмечает эксперт.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи 5 марта в Москве обсудят ситуацию с обострением в сирийском Идлибе, сообщили в пресс-службе Кремля. Предстоящие переговоры двух лидеров для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его словам, на повестке дня переговоров Путина и Эрдогана стоят, по сути, два главных вопроса. Первый из них - как не довести ситуацию до прямого боевого столкновения армий России и Турции в Сирии, как не допустить прямой войны между двумя странами. Второй вопрос - пересмотр тех обязательств, которые в идлибской зоне деэскалации взяла на себя Турция.
В этой связи если сейчас не будут определены или хотя бы скорректированы задачи турецких войск, сирийских войск, российских войск, то ситуация в Идлибе обострится ещё больше, чем сейчас, подчёркивает военный обозреватель "КП". Он считает, что Путину необходимо припереть Эрдогана к стенке и подсунуть ему документ, в котором были бы чётко обозначены красные флажки, за которые он не имеет права заходить.
Он сравнивает Турцию с "пьяным медведем", который ворвался в Идлиб и начал разбрасывать всё налево и направо. Поэтому его необходимо утихомирить, заставив подписать новый документ, где бы чётко было прописано, что будет с турецкой армией, если она снова сунется в ту или иную зону, подытожил Виктор Баранец.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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