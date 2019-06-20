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"Хлеб специально портят, чтобы он не достался малоимущим": Пронько о подлости в отношении бедняков

20 июня 2019, 14:24  •  74 • Политика
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" поднял тему подлости, с которой в России относятся к бедным людям. "Хлеб специально портят, чтобы он не достался малоимущим", - рассказал он о возмутительной практике в Сызрани.
Юрий Пронько, говоря об угрозе социального взрыва в России из-за обнищания населения, возмутился подлым, по его определению, отношением к бедным людям.
"Нынешняя ситуация в одной из богатейших стран мира более чем унизительна для простого человека. Миллионам семей сегодня не хватает денег на элементарную физиологически важную потребность - продукты питания. Не только пенсионеры, но и работающие люди загнаны в бедность, из которой не видно просвета. Народ на помойках супермаркетов буквально воюет за выброшенные продукты", - констатировал он в передаче "Сухой остаток".
Но, отметил экономист, "человеческая подлость не знает границ". "Сотрудники некоторых торговых сетей не просто выбрасывают просрочку, а специально портят продукты перед тем, как отправить их в помойку. Нам стала известна история, когда руководство одной известной торговой сети в Сызрани заставляло сотрудников выбрасывать хлеб только через пять дней после выпуска, чтобы его не забрали малоимущие", - говорит Пронько.
Хлеб специально поливали грязной водой, чтобы испортить, уточнил он. "Вы только вдумайтесь! В стране, которая пережила блокаду Ленинграда, хлеб специально портят, чтобы он не достался тем, у кого нет денег на его покупку", - ужаснулся эксперт.
Он напомнил, что в Госдуме и благотворительной среде время от времени обсуждаются предложения отдавать неимущим продукты накануне истечения срока годности. Но, как выяснилось, ретейлерам элементарно невыгодно жертвовать продукты беднякам, поскольку это вызывает ужесточение контроля и приводит к повышению налогов.
"Пока не все наши чиновники осознали, какая страшная угроза нависла над страной", - говорит обозреватель Царьграда. По его мнению, сейчас ситуация еще не является фатальной, и достойным выходом из нее может стать реальный рост экономики и реальный рост доходов населения.

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