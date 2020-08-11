"Хитрый план Путина?": Гаспарян подкинул "Эху" белорусских "козырей"

Публицист обратил внимание на то, что либеральные СМИ могли подать минские протесты в качестве "хитрого плана" Кремля по отвлечению внимания от неудобных тем, однако вовремя не сообразили. В итоге всю работу за них пришлось делать Гаспаряну.

Почему ещё никто на "Эхо Москвы" не зашёл с козырей, что дискотека в Беларуси - хитрый план Путина для отвлечения внимания от Ефремова и Фургала? - пишет журналист в Telegram.

Скриншот: Telegram/Гаспарян

Напомним, что протесты в Белоруссии вспыхнули сразу же после того как ЦИК страны обнародовал первые результаты президентских выборов. Главный оппонент действующего президента Александра Лукашенко Светлана Тихановская тут же объявила о несогласии с результатами выборов, а её сторонники массово пошли на улицу.

Сам Лукашенко утверждает, что протесты в стране раскачивают некие внешние силы, которые целенаправленно пытаются спровоцировать в стране "майдан". Примечательно, что многие страны уже осудили Минск за силовое подавление беспорядков. Украина, Польша и Литва призвали Белоруссию соблюдать права человека, Германия подняла вопрос о возобновлении санкций, а в США призвали Лукашенко обнародовать "реальные" цифры по числу голосов за каждого из кандидатов.