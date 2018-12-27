"Хитрый план Порошенко закончился пшиком": Эксперты - о попытке украинского лидера сорвать президентские выборы

Попытки Порошенко сорвать предстоящие на Украине президентские выборы, в которых ему отведена роль аутсайдера, оказались неудачными. Не помогло и введённое "военное положение". "Хитрый план Порошенко закончился позорным пшиком", - говорят эксперты.

26 декабря на Украине истёк срок, на который вводилось военное положение. Теперь предстоящим президентским выборам, запланированным на март 2019 года, ничего не должно помешать. И уже через несколько дней в Незалежной начинается президентская гонка.

"Хитрый план Порошенко по отмене выборов президента провалился, закончившись позорным пшиком", - почти в один голос говорят эксперты. Рискнёт ли теперь аутсайдер с 10% рейтинга поучаствовать в предстоящих выборах - неизвестно, однако для Порошенко это будет заведомо проигранная попытка, считают наблюдатели.

Военное положение в некоторых областях Украины, граничащих с Россией, Порошенко ввёл после организованной киевскими властями провокации в Керченском проливе, где украинские суда, не дождавшись разрешения на проход в Азовское море, вторглись в российские территориальные воды.

Со словами "это российская агрессия" Порошенко запросил у Рады разрешения ввести военное положение сроком на два месяца. Депутаты украинского парламента, поняв, что таким образом мартовские выборы не состоятся, согласились только на 30 дней ВП. И вот этот месяц прошёл, военное положение отменено, но это не значит, что украинский президент не рискнёт ещё раз, устроив провокацию под самый Новый год.

По мнению директора украинского филиала Института стран СНГ Дениса Денисова, к идее введения военного положения команда Порошенко вполне может вернуться ещё раз в том случае, если будет понятно, что он проигрывает выборы.

"Эта отмена военного положения не означает, что его не могут возобновить через два дня, через неделю, через месяц. В канун первого тура выборов или между первым и вторым турами выборов. Этот люфт до сих пор существует", - сказал эксперт в интервью "РИА Новости".

Денисов не сомневается в том, что Порошенко всё-таки будет баллотироваться в президенты на второй срок, используя при этом всю мощь административного ресурса, который у него сейчас в руках.

Украинский депутат Юрий Бойко тоже считает, что введением ВП Порошенко пытался сорвать выборы: ведь в 2014 году, когда ситуация в Донбассе была совсем критической, он военного положения не вводил.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что Порошенко протестировал военное положение в нескольких регионах страны, чтобы впоследствии иметь возможность ввести его на территории всей Украины для отмены президентских выборов.

По словам Мартынова, отмена выборов для Порошенко - единственный шанс удержать власть, а военное положение лучше всего для этого подходит. И он снова может повторить свой трюк, если ему позволят западные кураторы.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, Порошенко и дальше продолжит готовить провокации в отношении России, пишут "Дни.ру".

"Нельзя исключать, что Порошенко от страха потерять власть организует что-то совершенно вопиющее. Всё более очевидно, что неадекватность и непредсказуемость нынешнего украинского руководителя даже для его заокеанских покровителей становится всё большим фактором риска", - сказал депутат.

"Мучительно выдуманное военное положение, которое Порошенко лелеял как самое хитрое предвыборное оружие, закончилось позорным пшиком, добавил Железняк.