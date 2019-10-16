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"Хитрые арабы": В Сети оценили пышный приём Путину в ОАЭ с "русификацией" небоскрёбов

16 октября 2019, 00:09  •  80 • Политика
Пользователи соцсети Twitter обсуждают обстоятельства визита делегации России во главе с президентом Владимиром Путиным в ОАЭ, в ходе которого на домах в Абу-Даби появились надписи на русском: "Приветствуем президента РФ".
15 октября российская делегация посетила столицу Объединённых Арабских Эмиратов с официальным визитом. Высоких гостей встретили в арабской стране крайне оригинально и торжественно.
Путин прибыл в ОАЭ из Саудовской Аравии, в которой был накануне. Ради президента России в Абу-Даби авиагруппа ВВС ОАЭ изобразила цвета российского триколора в небе, прямо над кортежем высокого гостя.
Кроме того, принимающая сторона сопроводила кортеж российского лидера автомобилями полиции, на корпуса которых были нанесены русские буквы "ДПС".
"В арабском мире умеют тонко подчеркнуть своё уважение к нашему президенту и восхищение Россией", - отмечают пользователи Twitter.
"У мбх и Ко..., второй день шок и печаль", - иронизирует @1102margoMargo.
"Хитрые арабы знают, что хотят получить, им не жалко пышно принять гостя, зная, что от этого они получат намного больше!" - отмечает @margo143900.
Скриншот: twitter.com/margo143900/status/1184140079893241856

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