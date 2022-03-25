"Хитрую комбинацию" Путина для укрепления рубля оценил аналитик: "Революционное решение"

"Хитрую комбинацию" Владимира Путина для укрепления рубля оценил финансовый аналитик Вячеслав Зайченко. Речь о переводе расчётов за русский газ в национальную валюту: "Революционное решение".

Великобритания ввела 24 марта новые персональные санкции в отношении 33 граждан России. Под ограничения также попали отечественные банки и организации, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и блокировку всех средств и активов. Под ограничения, в частности, попали "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Альфа-банк", "СМП-банк", РЖД, "Совкомфлот", "Русгидро", АЛРОСА, "Оборонные инициативы".

Среди физлиц санкции ввели, в частности, в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, его первого заместителя Александра Ведяхина и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

Между тем сегодня отечественный фондовый рынок показал существенный рост после трёхнедельной паузы. Укрепился и рубль - после заявления президента Владимира Путина о переводе расчётов за русский газ в национальную валюту.

Финансовый аналитик Вячеслав Зайченко в эфире программы назвал это решение главы государства "революционным". Анонс этого шага уже существенно поддержал рубль за счёт создания благоприятного медийного фона.