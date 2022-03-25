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"Хитрую комбинацию" Путина для укрепления рубля оценил аналитик: "Революционное решение"

25 марта 2022, 12:45  •  644 • Политика
"Хитрую комбинацию" Владимира Путина для укрепления рубля оценил финансовый аналитик Вячеслав Зайченко. Речь о переводе расчётов за русский газ в национальную валюту: "Революционное решение".
Великобритания ввела 24 марта новые персональные санкции в отношении 33 граждан России. Под ограничения также попали отечественные банки и организации, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и блокировку всех средств и активов. Под ограничения, в частности, попали "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Альфа-банк", "СМП-банк", РЖД, "Совкомфлот", "Русгидро", АЛРОСА, "Оборонные инициативы".
Среди физлиц санкции ввели, в частности, в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, его первого заместителя Александра Ведяхина и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.
Между тем сегодня отечественный фондовый рынок показал существенный рост после трёхнедельной паузы. Укрепился и рубль - после заявления президента Владимира Путина о переводе расчётов за русский газ в национальную валюту.
Финансовый аналитик Вячеслав Зайченко в эфире программы назвал это решение главы государства "революционным". Анонс этого шага уже существенно поддержал рубль за счёт создания благоприятного медийного фона.
При этом удорожает сам ресурс, потому что компании должны будут покупать рубли не по биржевому, а по банковскому курсу. Это плюс 10% к стоимости автоматом. Таким образом, у нас получается очень хитрая валютная комбинация - обеспечивается постоянная рублёво-валютная сделка на рынке. Когда она ещё больше станет расширяться в объёмах, можно будет вообще не переживать за валютное сальдо. Почему мы раньше этого не сделали? - резюмировал эксперт.

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