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"Хитренькие варианты не проходят": Эксперт рассказал, чему Карабах научил российских соседей
19 ноября 2020, 10:55 • 209 • Политика
Военный эксперт Михаил Ходарёнок рассказал, какой важный урок дала война в Карабахе странам СНГ, чему она научила российских соседей. Главный вывод, который должны сделать бывшие республики Советского Союза, что "хитренькие варианты" не проходят.
По словам полковника запаса Михаила Ходарёнка, после карабахской войны все постсоветские страны должны научиться реально оценивать свою боеспособность. Он заявил, что небольшие страны при всём желании не могут создать себе огромную и мощную армию. У них никогда не появится своих Lockheed Martin и Raytheon. Защитить свой суверенитет они смогут только с помощью грамотно заключаемых союзов.
Напомним, что 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трёхстороннее соглашение о мирном урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в Карабах миротворцев. Кроме того, стороны договорились создать в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, чтобы следить за соблюдением перемирия.
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