"Хитренькие варианты не проходят": Эксперт рассказал, чему Карабах научил российских соседей

По словам полковника запаса Михаила Ходарёнка, после карабахской войны все постсоветские страны должны научиться реально оценивать свою боеспособность. Он заявил, что небольшие страны при всём желании не могут создать себе огромную и мощную армию. У них никогда не появится своих Lockheed Martin и Raytheon. Защитить свой суверенитет они смогут только с помощью грамотно заключаемых союзов.

Если бы за 30 лет Карабах признали частью Армении на уровне ОДКБ, разговор был бы совершенно другим. А хитренькие варианты не проходят. Надо отдавать себе предельно ясный отчёт, на что вы реально способны, - отметил военный эксперт, выступая в передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Напомним, что 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трёхстороннее соглашение о мирном урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в Карабах миротворцев. Кроме того, стороны договорились создать в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, чтобы следить за соблюдением перемирия.