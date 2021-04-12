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"Химатака" в Сирии по "разумным основаниям": ОЗХО удивила "бомбой с хлором"

12 апреля 2021, 17:00  •  231 • Политика
ОЗХО считает, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Серакиб в 2018 году. В качестве основного доказательства опять "хайли лайкли".
В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считают, что в феврале 2018 года ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на контролируемый боевиками город Серакиб в провинции Идлиб. Об этом говорится в опубликованном организацией докладе группы по расследованию и идентификации (ГРИ).
В документе сказано, что "имеются разумные основания полагать", будто вертолёт правительственных войск Сирии "сбросил по крайне мере один баллон с хлором". При этом никаких конкретных и проверяемых доказательств у ГРИ на это счёт нет. Применение "химоружия" было определено по косвенным признакам, таким как симптомы отравления химическим веществом у 12 человек, ни один из которых не умер. Речь идёт о тошноте, раздражении слизистой оболочки глаз, затруднённом дыхании, кашле и хрипе.
Также в ОЗХО ссылаются на интервью с людьми, находившимися в районе инцидента, анализы образцов почвы и спутниковые изображения. Всё это сильно подвержено интерпретации. Кроме того, организация открыто признаёт влияние доклада Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии, пишет ТАСС.
Похоже, что со времён "отравления" Скрипалей использование аргумента в стиле "хайли лайкли" прочно вошло в обиход западной дипломатии. Теперь никто не утруждает себя поиском неопровержимых доказательств перед тем, как озвучивать обвинения.
Например, никто не задумывается над вопросом, зачем ВВС Сирии сбрасывать на боевиков явно запрещённый боеприпас, который не только никого не убил, но и навлёк на страну американские бомбардировки. Самая обычная бомба или ракета нанесла бы гораздо больший урон боевикам, если бы была сброшена на Серакиб. Но вместо этого было использовано "химоружие", от которого никто не погиб, но которое настроило против страны всё мировое сообщество. Подозрительно знакомая ситуация. И "доказательства" вины тоже словно под копирку.

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