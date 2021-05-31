Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Главная / Политика

"Хейтерам назло": Гаспарян показал возрождение русской армии

31 мая 2021, 17:15  •  106 • Политика
Журналист Армен Гаспарян выложил в телеграм-канале видеоролик, который рассказывает об усилении русской армии со времён прихода к власти Владимира Путина.
Армен Гаспарян, журналист и ведущий, выложил видео в своём телеграм-канале о возрождении русских военных сил. На кадрах приводятся цифры и изменения, которые были сделаны с момента вступления Владимира Путина в должность президента.
В пример приводится ситуация с ВМФ России, который находился в кризисе в начале 2000-х. На 2021 год ВМФ получил 116 новейших боевых кораблей, 6 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.
Также в видео отмечается, что в 2000 году состав военных сил был из срочников, не умеющих даже стрелять. Сейчас же контрактниками укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения разведки и спецназа.
В видео говорится, что русский спецназ ранее питался лапшой быстрого приготовления и шоколадными батончиками, а сейчас русский армейский сухпаёк признан интернет-изданием лучшим в мире.
Кроме того, с 2011 по 2021 год получено 755 новых самолётов, 600 вертолётов, 900 БПЛА.
Усилена стистема ПВО, есть 150 образцов новой техники, систему С-400 закупила Турция.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
31 мая 2021, 07:10
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
31 мая 2021, 01:40
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
31 мая 2021, 08:05
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины
31 мая 2021, 07:10
"Это важно и для Донбасса": Пушков осадил Киев "плохими новостями"
31 мая 2021, 10:50
"Стремительно и непонятно": Минску передали список российских олигархов - участников провокации
31 мая 2021, 01:40
Установили прослушку Меркель: США подставили Данию под удар немцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2021, 20:10
"Мы будем убивать ваших детей"
30 мая 2021, 08:15
В "Белавиа" назвали условие полётов в Крым
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
28 мая 2021, 07:40
На Украине в растерянности: решают, к какой «банде» примкнуть
28 мая 2021, 01:15
"Мы сыты по горло": Африканцы призвали Россию им помочь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.