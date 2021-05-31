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"Хейтерам назло": Гаспарян показал возрождение русской армии
31 мая 2021, 17:15 • 106 • Политика
Журналист Армен Гаспарян выложил в телеграм-канале видеоролик, который рассказывает об усилении русской армии со времён прихода к власти Владимира Путина.
Армен Гаспарян, журналист и ведущий, выложил видео в своём телеграм-канале о возрождении русских военных сил. На кадрах приводятся цифры и изменения, которые были сделаны с момента вступления Владимира Путина в должность президента.
В пример приводится ситуация с ВМФ России, который находился в кризисе в начале 2000-х. На 2021 год ВМФ получил 116 новейших боевых кораблей, 6 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.
Также в видео отмечается, что в 2000 году состав военных сил был из срочников, не умеющих даже стрелять. Сейчас же контрактниками укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения разведки и спецназа.
В видео говорится, что русский спецназ ранее питался лапшой быстрого приготовления и шоколадными батончиками, а сейчас русский армейский сухпаёк признан интернет-изданием лучшим в мире.
Кроме того, с 2011 по 2021 год получено 755 новых самолётов, 600 вертолётов, 900 БПЛА.
Усилена стистема ПВО, есть 150 образцов новой техники, систему С-400 закупила Турция.
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