"Хейтерам назло": Гаспарян показал возрождение русской армии

Журналист Армен Гаспарян выложил в телеграм-канале видеоролик, который рассказывает об усилении русской армии со времён прихода к власти Владимира Путина.

Армен Гаспарян, журналист и ведущий, выложил видео в своём телеграм-канале о возрождении русских военных сил. На кадрах приводятся цифры и изменения, которые были сделаны с момента вступления Владимира Путина в должность президента.

В пример приводится ситуация с ВМФ России, который находился в кризисе в начале 2000-х. На 2021 год ВМФ получил 116 новейших боевых кораблей, 6 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.

Также в видео отмечается, что в 2000 году состав военных сил был из срочников, не умеющих даже стрелять. Сейчас же контрактниками укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения разведки и спецназа.

В видео говорится, что русский спецназ ранее питался лапшой быстрого приготовления и шоколадными батончиками, а сейчас русский армейский сухпаёк признан интернет-изданием лучшим в мире.

Кроме того, с 2011 по 2021 год получено 755 новых самолётов, 600 вертолётов, 900 БПЛА.

Усилена стистема ПВО, есть 150 образцов новой техники, систему С-400 закупила Турция.