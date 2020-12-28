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"Хайп с намёками": В списке Жириновского нашли реального кандидата в преемники Путина
28 декабря 2020, 23:40 • 119 • Политика
В списке Владимира Жириновского нашли реального кандидата в преемники Владимира Путина. Политолог Геворг Мирзаян скептически отнёсся к заявлению лидера ЛДПР, однако всё же нашёл здравое зерно в его словах: "Хайп с намёками".
Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян оценил список лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее назвал наиболее вероятных кандидатов в преемники президента России Владимира Путина.
Политик включил в этот перечень министра обороны Сергея Шойгу, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, премьер-министра Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и московского мэра Сергея Собянина.
Эти имена Жириновский назвал в эфире телеканала "Россия-1". Позже в интервью для радиостанции "Говорит Москва" он озвучил имя ещё одного возможного кандидата - руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина.
Мирзаян с сомнением отнёсся к данному списку. В разговоре с корреспондентом Царьграда он заметил, что лидер ЛДПР зачастую просто "хайпует" на горячих темах.
Он, однако, уточнил, что делать такие прогнозы на данном этапе ещё слишком рано. По мнению Мирзаяна, ситуация прояснится немногим позже.
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