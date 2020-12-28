"Хайп с намёками": В списке Жириновского нашли реального кандидата в преемники Путина

Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян оценил список лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее назвал наиболее вероятных кандидатов в преемники президента России Владимира Путина.

Политик включил в этот перечень министра обороны Сергея Шойгу, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, премьер-министра Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и московского мэра Сергея Собянина.

Эти имена Жириновский назвал в эфире телеканала "Россия-1". Позже в интервью для радиостанции "Говорит Москва" он озвучил имя ещё одного возможного кандидата - руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина.

Мирзаян с сомнением отнёсся к данному списку. В разговоре с корреспондентом Царьграда он заметил, что лидер ЛДПР зачастую просто "хайпует" на горячих темах.

"Но иногда бывает так, что это "хайп" с намёками. Если говорить о Шойгу, то, конечно, он не является преемником Владимира Путина - однозначно. Просто из-за возраста. Хоть он и остаётся одним из самых популярных министров. Власть должна омолаживаться. Что касается Михаила Мишустина, то, я напомню, его включали в число преемников сразу после назначения. Кто-то считал, что господин Мишустин был назначен как технический премьер, а кто-то считал, что Путин обкатывает этого достаточно успешного министра в роли "наследника". Вероятно, было и так и так. То есть Мишустин назначен был как технический премьер, но с перспективой. Если он справится. В принципе, пока у него с его правительством серьёзных нареканий нет. Особого диссонанса у населения он также не вызывает. Поэтому считать его вероятным преемником, наверное, можно", - предположил эксперт.

Он, однако, уточнил, что делать такие прогнозы на данном этапе ещё слишком рано. По мнению Мирзаяна, ситуация прояснится немногим позже.