Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Ф...
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
Главная / Политика

"Хайп с намёками": В списке Жириновского нашли реального кандидата в преемники Путина

28 декабря 2020, 23:40  •  119 • Политика
В списке Владимира Жириновского нашли реального кандидата в преемники Владимира Путина. Политолог Геворг Мирзаян скептически отнёсся к заявлению лидера ЛДПР, однако всё же нашёл здравое зерно в его словах: "Хайп с намёками".
Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян оценил список лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее назвал наиболее вероятных кандидатов в преемники президента России Владимира Путина.
Политик включил в этот перечень министра обороны Сергея Шойгу, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, премьер-министра Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и московского мэра Сергея Собянина.
Эти имена Жириновский назвал в эфире телеканала "Россия-1". Позже в интервью для радиостанции "Говорит Москва" он озвучил имя ещё одного возможного кандидата - руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина.
Мирзаян с сомнением отнёсся к данному списку. В разговоре с корреспондентом Царьграда он заметил, что лидер ЛДПР зачастую просто "хайпует" на горячих темах.
"Но иногда бывает так, что это "хайп" с намёками. Если говорить о Шойгу, то, конечно, он не является преемником Владимира Путина - однозначно. Просто из-за возраста. Хоть он и остаётся одним из самых популярных министров. Власть должна омолаживаться. Что касается Михаила Мишустина, то, я напомню, его включали в число преемников сразу после назначения. Кто-то считал, что господин Мишустин был назначен как технический премьер, а кто-то считал, что Путин обкатывает этого достаточно успешного министра в роли "наследника". Вероятно, было и так и так. То есть Мишустин назначен был как технический премьер, но с перспективой. Если он справится. В принципе, пока у него с его правительством серьёзных нареканий нет. Особого диссонанса у населения он также не вызывает. Поэтому считать его вероятным преемником, наверное, можно", - предположил эксперт.
Он, однако, уточнил, что делать такие прогнозы на данном этапе ещё слишком рано. По мнению Мирзаяна, ситуация прояснится немногим позже.
"Всё, что говорится сейчас, в 2020 году, - это исключительно инсинуации. Кто будет вероятным "наследником", будет понятно в 2022-м. А может быть, даже в 23-м. Но сейчас до окончательного выбора ещё далеко. Слишком много событий предстоит, начиная от важнейших выборов в Госдуму в 2021 году, по итогам которых будет понятно, какая из политических сил какие перспективы имеет. Другое дело, что уже можно назвать тех людей, которые 100-процентно не будут преемниками. И один из них - это, естественно, Владимир Вольфович Жириновский. Может быть, ему просто обидно из-за этого", - заключил собеседник Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
28 декабря 2020, 21:50
Путин теряет связь с реальностью? Немецкой обиженке загнули пальцы
28 декабря 2020, 21:50
США ждёт неприятный сюрприз в Тихом океане: Военные корабли России уже на позиции
28 декабря 2020, 20:00
"Нормандские" переговоры - сложные и скучные: Глава МИД Украины пожаловался на тяготы жизни
28 декабря 2020, 21:50
"Да не пьют они!": Норкин оправдал "исчезновение" экспертов из своего эфира
28 декабря 2020, 21:50
"Хозяева денег" добрались до пенсий: эксперимент со стариками в России успел сдать Греф?
28 декабря 2020, 23:40
Колония США не устоит? Политолог предсказал окончательный развал Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2020, 00:45
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказался о "всероссийской болезни"
23 декабря 2020, 10:45
Украина осталась без американской вакцины: Депутат Рады назвал обидную причину
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
24 декабря 2020, 01:25
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий атаки НАТО на Калининград
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
28 декабря 2020, 11:45
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurAsian Times
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадлежит небо
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.