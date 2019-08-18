"Хайп на костях" жертв пожара в "Зимней вишне": Известная модель призналась в случайном оскорблении

Финалистка проекта "Топ-модель по-русски" известная российская модель Мария Миногарова призналась в YouTube-шоу "Без души", как однажды стала невольной жертвой скандала и случайно оскорбила память тех, кто погиб в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" в марте прошлого года. Тогда жертвами трагедии оказались 60 человек, большинство из которых дети.

Девушка рассказала, что её пригласили на модный показ, посвящённый фильму "Зимняя вишня" (режиссёр Игорь Масленников, 1985 г.), а после она выложила в Сеть фото. В кадре модель была в рубашке с надписью "Зимняя вишня", специально изготовленной к показу.

К реакции в Сети Мария оказалась не готова. После публикации фото с дефиле в рубашке на модель пролилась волна народного гнева, девушку забросали комментариями и обвинениями в духе "ловишь хайп на костях".

Миногарова заявила собеседнику, что вообще не поняла, о чём ей толкуют интернет-пользователи, а после одного из комментариев у неё и вовсе начали трястись руки.

"Вот вы моду любите, а мне нравилась моя семья, которая сгорела в этом торговом центре" - такое сообщение оставили девушке под её постом. В ответ она отписала интернет-пользователю.

"Оказывается, он реально потерял там всю семью", - призналась Мария, добавив, что показ проводили накануне годовщины кемеровской трагедии.

"Кто я после этого? - занялась самобичеванием в эфире модель. - Я еду в "Сапсане", у меня слёзы".