|
"Хайп на костях" жертв пожара в "Зимней вишне": Известная модель призналась в случайном оскорблении
18 августа 2019, 08:54 • 137 • Политика
Известная российская модель финалистка проекта "Топ-модель по-русски" Мария Миногарова призналась в случайном оскорблении жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Она рассказала о модном показе, посвящённом одноимённому фильму 1985 года, и фото в рубашке с той же надписью. Кадры девушка опубликовала у себя на странице в соцсети, но в ответ лишь спровоцировала народный гнев и массу комментариев, в которых модель обвинили в "хайпе на костях".
Финалистка проекта "Топ-модель по-русски" известная российская модель Мария Миногарова призналась в YouTube-шоу "Без души", как однажды стала невольной жертвой скандала и случайно оскорбила память тех, кто погиб в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" в марте прошлого года. Тогда жертвами трагедии оказались 60 человек, большинство из которых дети.
Девушка рассказала, что её пригласили на модный показ, посвящённый фильму "Зимняя вишня" (режиссёр Игорь Масленников, 1985 г.), а после она выложила в Сеть фото. В кадре модель была в рубашке с надписью "Зимняя вишня", специально изготовленной к показу.
К реакции в Сети Мария оказалась не готова. После публикации фото с дефиле в рубашке на модель пролилась волна народного гнева, девушку забросали комментариями и обвинениями в духе "ловишь хайп на костях".
Миногарова заявила собеседнику, что вообще не поняла, о чём ей толкуют интернет-пользователи, а после одного из комментариев у неё и вовсе начали трястись руки.
"Вот вы моду любите, а мне нравилась моя семья, которая сгорела в этом торговом центре" - такое сообщение оставили девушке под её постом. В ответ она отписала интернет-пользователю.
"Оказывается, он реально потерял там всю семью", - призналась Мария, добавив, что показ проводили накануне годовщины кемеровской трагедии.
"Кто я после этого? - занялась самобичеванием в эфире модель. - Я еду в "Сапсане", у меня слёзы".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
137
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2019, 03:39
|
16 августа 2019, 21:09
|
13 августа 2019, 15:09
|
11 августа 2019, 14:24
|
14 августа 2019, 00:54
|
12 августа 2019, 21:09
|
14 августа 2019, 05:39