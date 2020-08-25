Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под ...
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по мор...
Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав ...
Главная / Политика

"Хайли лайкли это кокаин": Как немецкая экспертиза Навального обросла нарковерсиями

25 августа 2020, 23:10  •  95 • Политика
Автор Дзен-канала Андрей Травников после заявления немецких врачей об обнаружении в организме оппозиционера Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы заявил: "Хайли лайкли это кокаин". Царьград обратился к заместителю председателя международной Лиги трезвости и здоровья Олегу Новикову с просьбой прокомментировать эту версию. Эксперт пояснил, на чём базируются нарковерсии относительно немецкой экспертизы Навального и что не позволяет их опровергнуть.
Оппозиционер Алексей Навальный, которого госпитализировали в Берлин, по-прежнему в коме. Немецкие специалисты в понедельник, 24 августа, огласили данные о состоянии здоровья мужчины. Как говорится в заявлении клиники "Шарите", состояние пациента серьёзное, но острой угрозы жизни в настоящее время нет.
Отмечается, что клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению автора Дзен-канала Андрея Травникова, немцы этим сообщением и выдали "пикантность" ситуации.
Так, согласно "Википедии", холинэстераза "является главным ферментом, который метаболизирует кокаин и его производные с образованием нетоксичных продуктов распада, поэтому её используют при передозировке этого психоактивного вещества".
По словам Травникова, если рассматривать ситуацию в данном контексте, то "ключевое слово в деле с отравлением Навального уже прозвучало".
Заместитель председателя международной Лиги трезвости и здоровья Олег Новиков в разговоре с Царьградом отметил, что теоретически можно назвать такую версию легальной, однако учитывая, что немецкие врачи не раскрывают состав интоксикации - не называют обнаруженных токсинов, метаболитов, то все предположения, которые сейчас звучат, - вилами по воде.
"Это игры, конечно. Обследования - это анализы крови, мочи и так далее, но у нас нет полноценных данных, поэтому утверждать что-нибудь конкретное… Вы даже анальгин или аспирин выпьете, и то интоксикацию после можно найти. Принимал ли Навальный какие-либо препараты или нет, мы тоже не знаем. Поэтому я считаю, что нельзя утверждать, что он принимал какие-то лёгкие наркотики, кокаиновые производные и прочее… Там производных десятки, и можно предположить что угодно", - пояснил Новиков.
Он подчеркнул, что ингибиторы холинэстеразы - это немаленькая группа веществ и появиться они в организме могут абсолютно по разным причинам.
"Для суда, к примеру, обнаружение ингибиторов холинэстеразы в организме не было бы подтверждением употребления каких-то наркотиков. Юридически это абсолютно ни о чём не говорит. И в медицинском плане тоже", - подчеркнул Новиков.
Но эксперт обратил внимание, что случайно оказаться в организме такие вещества тоже не могут, поскольку их наличие - это следствие метаболитов определённой биохимии.
"Так что это, конечно, причина… Могут и наркотики, и лекарственные вещества. Не знаю, как ему давали - внутримышечно или он сам глотал. То, что в Омске этих веществ не обнаружили в организме Навального, тоже ни о чём не говорит. Мы же не можем по одному заявлению о наличии ингибиторов холинэстеразы что-то сказать. Тут все гадают, и накрутить можно что угодно. Но это ни о чём не говорит абсолютно. Так что, к сожалению, это никакой доказательной базы не имеет", - сказал Новиков.
Поэтому, добавил он, делать вывод о кокаиновой версии абсолютно рано, но и исключать её нельзя.
"Как говорится, по хвосту птицы нельзя определить, какая птица это. Так что холинэстераза - это настолько минимум информации. Но предположение о наркотиках, конечно, это направление можно проверить. И в Германии есть возможности. Там хорошая биохимия, лаборатория есть. Можно прямо по динамике посмотреть. Это, конечно, не радиация, следы которой остаются на месяцы и годы, это исчезает постепенно. Но наркотики всё равно можно определить, однако разговора об этом нет пока что", - подчеркнул Новиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи
25 августа 2020, 00:15
"Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями": Шахназаров написал стих о Навальном в Германии
25 августа 2020, 12:10
Диагноз Навального от немецких врачей: Правильный перевод
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже вы...
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильево...
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, чт...
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политол...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской
23 августа 2020, 12:30
"Когда они начнут разносить Россию на щепки": Рассекречен "мощный ресурс" Навального
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей
22 августа 2020, 20:50
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
22 августа 2020, 13:30
Как Киев готовится ко Дню независимости: "Средневековье в худшем своём проявлении"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.