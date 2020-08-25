"Хайли лайкли это кокаин": Как немецкая экспертиза Навального обросла нарковерсиями

Оппозиционер Алексей Навальный, которого госпитализировали в Берлин, по-прежнему в коме. Немецкие специалисты в понедельник, 24 августа, огласили данные о состоянии здоровья мужчины. Как говорится в заявлении клиники "Шарите", состояние пациента серьёзное, но острой угрозы жизни в настоящее время нет.

Отмечается, что клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению автора Дзен-канала Андрея Травникова, немцы этим сообщением и выдали "пикантность" ситуации.

Так, согласно "Википедии", холинэстераза "является главным ферментом, который метаболизирует кокаин и его производные с образованием нетоксичных продуктов распада, поэтому её используют при передозировке этого психоактивного вещества".

По словам Травникова, если рассматривать ситуацию в данном контексте, то "ключевое слово в деле с отравлением Навального уже прозвучало".

Заместитель председателя международной Лиги трезвости и здоровья Олег Новиков в разговоре с Царьградом отметил, что теоретически можно назвать такую версию легальной, однако учитывая, что немецкие врачи не раскрывают состав интоксикации - не называют обнаруженных токсинов, метаболитов, то все предположения, которые сейчас звучат, - вилами по воде.

"Это игры, конечно. Обследования - это анализы крови, мочи и так далее, но у нас нет полноценных данных, поэтому утверждать что-нибудь конкретное… Вы даже анальгин или аспирин выпьете, и то интоксикацию после можно найти. Принимал ли Навальный какие-либо препараты или нет, мы тоже не знаем. Поэтому я считаю, что нельзя утверждать, что он принимал какие-то лёгкие наркотики, кокаиновые производные и прочее… Там производных десятки, и можно предположить что угодно", - пояснил Новиков.

Он подчеркнул, что ингибиторы холинэстеразы - это немаленькая группа веществ и появиться они в организме могут абсолютно по разным причинам.

"Для суда, к примеру, обнаружение ингибиторов холинэстеразы в организме не было бы подтверждением употребления каких-то наркотиков. Юридически это абсолютно ни о чём не говорит. И в медицинском плане тоже", - подчеркнул Новиков.

Но эксперт обратил внимание, что случайно оказаться в организме такие вещества тоже не могут, поскольку их наличие - это следствие метаболитов определённой биохимии.

"Так что это, конечно, причина… Могут и наркотики, и лекарственные вещества. Не знаю, как ему давали - внутримышечно или он сам глотал. То, что в Омске этих веществ не обнаружили в организме Навального, тоже ни о чём не говорит. Мы же не можем по одному заявлению о наличии ингибиторов холинэстеразы что-то сказать. Тут все гадают, и накрутить можно что угодно. Но это ни о чём не говорит абсолютно. Так что, к сожалению, это никакой доказательной базы не имеет", - сказал Новиков.

Поэтому, добавил он, делать вывод о кокаиновой версии абсолютно рано, но и исключать её нельзя.

"Как говорится, по хвосту птицы нельзя определить, какая птица это. Так что холинэстераза - это настолько минимум информации. Но предположение о наркотиках, конечно, это направление можно проверить. И в Германии есть возможности. Там хорошая биохимия, лаборатория есть. Можно прямо по динамике посмотреть. Это, конечно, не радиация, следы которой остаются на месяцы и годы, это исчезает постепенно. Но наркотики всё равно можно определить, однако разговора об этом нет пока что", - подчеркнул Новиков.