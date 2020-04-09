"Хаос может затянуться на поколения": Киссинджер рассказал о мире после пандемии

Киссинджер назвал США расколотой страной, которая нуждается в дальновидном правительстве. Пандемию коронавируса он считает опасностью, беспрецедентной по масштабу и глобальности. Счастье человечества и процветание наций, по словам 96-летнего политика, возможны лишь при доверии людей к власти. Именно власти должны спрогнозировать приближающиеся беды, побороть их, а потом восстановить стабильность. После окончания пандемии COVID-19 многим правительственным институтам будет вынесен вердикт - провал.

"Насколько этот приговор будет справедлив, неважно. Главное вот в чём: мир больше не будет прежним, таким как до коронавируса", - утверждает Киссинджер в статье, опубликованной Wall Street Journal.

По его мнению, властям США удалось избежать "немедленной катастрофы", но вакцины ждать ещё год-полтора, врачей и коек в больницах не хватает, аппаратов ИВЛ крайне мало, а количество больных в стране удваивается каждые пять дней. По тому, как президенту Дональду Трампу и его окружению удастся справиться с ситуацией, американцы будут судить об их способности управлять страной.

Киссинджер утверждает, что нужно не только бороться с коронавирусом, но и уже работать над созданием "поствирусного" мирового порядка.

"Ущерб для общественного здоровья будет временным, а вот политический и экономический хаос, вызванный этим вирусом, может затянуться на поколения", - написал политик и добавил, что побороть кризис самостоятельно, только своими силами, не сможет ни одна страна.

Он считает, что следует разработать глобальную программу сотрудничества. После победы над полиомиелитом и оспой, разработки искусственного интеллекта, ставящего диагнозы, все слишком расслабились. Нужны новые технологии и новые вакцины. Всегда нужно быть готовым к чрезвычайным ситуациям.

"Мы живём в эпохальный период", - заявил Киссинджер.

Он считает, что коронавирус стал вызовом для человечества, неудача в котором "может привести к мировому пожару".