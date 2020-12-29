|
"Хаос, кризис и противоречия": Украину толкают к гражданской войне - Коротченко
29 декабря 2020, 20:45 • 236 • Политика
СНБО Украины предложил вооружить рядовых граждан стрелковым оружием. Появление огнестрельного оружия на руках у населения приведёт к дальнейшей хаотизации ситуации на Украине и к тому, что эта страна будет всё больше погружаться в состояние гражданской войны, предупредил военный эксперт Игорь Коротченко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради войны можно мобилизовать как мужчин, так и женщин, а замсекретаря СНБО предложил массово вооружить украинцев, приняв закон о территориальной обороне. Чем это всё грозит, рассказал Царьграду военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По его словам, на России всё это никак не отразится, а вот Украину в случае появления оружия в руках её жителей будут ждать крайне неприятные последствия. Военный эксперт предрекает массовые преступления, убийства и рост криминала.
- объяснил свою позицию Игорь Коротченко в интервью Царьграду.
Кроме того, печальный опыт добробатов, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, показывает, что оружие стало предметом нелегальной торговли и попадает в руки криминальных элементов. Поэтому выдача огнестрельного оружия населению Украины, даже оформленному в виде какого-то организованного военного резерва в рамках территориальной обороны, просто приведёт к дальнейшей хаотизации ситуации на Украине и к тому, что эта страна будет всё больше погружаться в состояние гражданской войны, добавил эксперт.
Вместе с тем Коротченко уверен, что инициатива по вооружению граждан Украины дальше заявления о намерениях не зайдёт. Эксперт считает, что даже власть на Украине прекрасно понимает опасность того, что у населения будет находиться огнестрельное оружие.
- подытожил военный эксперт.
236
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 декабря 2020, 03:40
|
26 декабря 2020, 01:05
|
27 декабря 2020, 09:10
|
29 декабря 2020, 07:00
|
24 декабря 2020, 17:00
|
26 декабря 2020, 06:35
|
22 декабря 2020, 22:50