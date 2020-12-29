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"Хаос, кризис и противоречия": Украину толкают к гражданской войне - Коротченко

29 декабря 2020, 20:45  •  236 • Политика
СНБО Украины предложил вооружить рядовых граждан стрелковым оружием. Появление огнестрельного оружия на руках у населения приведёт к дальнейшей хаотизации ситуации на Украине и к тому, что эта страна будет всё больше погружаться в состояние гражданской войны, предупредил военный эксперт Игорь Коротченко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради войны можно мобилизовать как мужчин, так и женщин, а замсекретаря СНБО предложил массово вооружить украинцев, приняв закон о территориальной обороне. Чем это всё грозит, рассказал Царьграду военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По его словам, на России всё это никак не отразится, а вот Украину в случае появления оружия в руках её жителей будут ждать крайне неприятные последствия. Военный эксперт предрекает массовые преступления, убийства и рост криминала.
Украинское общество сегодня находится в состоянии острого внутриполитического конфликта, поэтому наличие на руках у населения оружия может спровоцировать чрезвычайные ситуации, связанные с тем, что ряд неадекватных граждан, а их на Украине очень много, будут использовать это оружие для ведения огня на поражение против сограждан в различного рода бытовых разборках и так далее,
- объяснил свою позицию Игорь Коротченко в интервью Царьграду.
Кроме того, печальный опыт добробатов, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, показывает, что оружие стало предметом нелегальной торговли и попадает в руки криминальных элементов. Поэтому выдача огнестрельного оружия населению Украины, даже оформленному в виде какого-то организованного военного резерва в рамках территориальной обороны, просто приведёт к дальнейшей хаотизации ситуации на Украине и к тому, что эта страна будет всё больше погружаться в состояние гражданской войны, добавил эксперт.
Вместе с тем Коротченко уверен, что инициатива по вооружению граждан Украины дальше заявления о намерениях не зайдёт. Эксперт считает, что даже власть на Украине прекрасно понимает опасность того, что у населения будет находиться огнестрельное оружие.
Украина - это не Швейцария, и украинцы не швейцарцы. Поэтому здесь опыт Швейцарии или, допустим, американской Национальной гвардии абсолютно неприменим в условиях Украины, которая находится в состоянии перманентного хаоса, кризиса и которую раздирают внутренние противоречия,
- подытожил военный эксперт.

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