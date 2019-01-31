"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали" людьми Путина до большой "чистки"

По следам задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Царьград беседовал с собственными источниками, чтобы понять, как подозреваемый в двойном убийстве получил должность, позволяющую влиять на дела государства. Один из собеседников редакции напомнил, что Арашуков - не единственный подобный пример. Совсем недавно мы наблюдали за большой "чисткой" в Дагестане. А ещё раньше должности "миром" лишился глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, известный своей властью "по понятиям". "Хан" при живом президенте", - так о нём вспоминает источник Царьграда, рассказывая, как даже федеральным министром, "человеком Путина, по сути, командовали, показывая, кто в доме хозяин".

Представьте себе. Визит федерального министра в один из регионов России. Кабардино-Балкария встречает столичных гостей с размахом. В направлении аэропорта тянется большой кортеж - золотой (цвет - Прим.ред.) лимузин Mercedes - кстати, единственный в России на тот момент, - чёрный Mercedes, несколько джипов Toyota Land Cruiser.

В "золоте" едет на тот момент президент республики Арсен Каноков, чёрный Mercedes подготовили для министра, а в джипах поедет команда "федералов": каждому гостю - своя машина с личным водителем. Так Коноков показывал "нормальное гостеприимство". Позже он оставит должность "по собственному желанию", а затем станет представителем парламента КБР в Совете Федерации, как и сенатор Арашуков, подозреваемый в нескольких убийствах сегодня. А пока…

"В каждом заведении, которые посещал министр, встречали накрытым столом с чёрной икрой - стояли огромные миски, когда вылов практически был закрыт. Красная икра - вёдрами, осетрина - обязательное условие любого застолья, - описывает антураж источник Царьграда, член делегации. - Женщинам - подарки, это обязательно. Охапки роз и конверты".

Кому-то такой приём нравился, другие после переговаривались в московских коридорах - мол, живут же, и "не сковырнёшь их". Для таких глав республик подобные разговоры были, что называется, "в пользу бедных". Вот и в этот визит Коноков просто объяснял богатое меню и хамское поведение по отношению к собственному народу.

"У нас гостей встречают только так, это и есть гостеприимство. Не сметь обижать меня отказом".

Фото: globallookpress.com

Собеседник Царьграда вспоминает свой "номер в отеле" - "несколько комнат в историческом особняке с мрамором и позолотой". Что досталось федеральному министру - представить трудно. Но самая показательная история случилась в день вылета домой.

"Стол накрыли прямо в аэропорту - икра, осетрина, всё по кругу. Подарки на память. До отправления самолёта остаётся 5 минут. Министр федеральный прощается: "Наш самолёт улетает, мы, наверное, пойдём". Встаёт Каноков: "В этой республике без моего слова никто никуда не едет и не летит. Наслаждайтесь икоркой".

Беда в том, что весь этот "сюр" происходил "на фоне полной нищеты населения, которому в прямом смысле пожрать не на что, выглядело дико", вспоминает источник Царьграда.

"Когда на дороге появлялся кортеж, машины съезжали в кювет - народ кланяется, разбегается. То же самое и на приёме у чиновника".

На наших глазах исчезает страшная легенда - настоящий эпос о том, как даже федеральным министром, "человеком Путина, по сути, командовали, показывая, кто в доме хозяин, до большой "чистки", заключает собеседник Царьграда.

Что мы видим в случае с Рауфом Арашуковым? Дело, по словам источника Царьграда, начали раскручивать ещё в 2013 году. Понадобилось без малого 6 лет, чтобы добыть железобетонные материалы, которые не дадут "выплыть" фигурантам. К 2019 году, когда "клан Арашуковых", по всей видимости, уже и не думал быть наказанным, выясняется, что отец сенатора может быть причастен к краже газа на 30 миллиардов рублей! Сенатор же владел самым большим домом из всей кавказской элиты, участвовал в ОПГ, имел отношения к убийствам - всё это версии, и только по официальным данным.

"Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), убийстве (ч.2 ст.105) и давлении на свидетеля (ч.4 ст.309). В ходе допроса в качестве обвиняемого сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком, и потребовал переводчика, который был ему обеспечен", - сообщили в пресс-службе СКР.

Требование предоставить переводчика - не шутка. Сенатор, заседавший в Совете Федерации месяцами, заявляет, что русским языком владеет плохо. Кстати, перед допросом в беседе с адвокатом он не смог сдержать улыбки.

Тем временем источники продолжают обсуждать детали роскошной жизни "клана Арашуковых". Буквально в январе этого года в Хабезе гуляли на дне рождения бывшего главы ОАО "Ставрополькрайгаз" Рауля Арашукова. Теперь мы понимаем, что это был не пир на весь мир, а пир во время чумы. Гостей развлекал певец Николай Басков.

"Типичная вечеринка с бассейном на дне рождения Рауля Арашукова. Хороводы, Басков, роскошный горный курорт и огромный торт "история моей жизни". Великий черкесский Гэтсби", - с такой подводкой тиражируют видео "у бассейна" в Сети.

Кстати, по словам источника Царьграда, задержание Арашуковых - это лишь первый шаг на пути большой "чистки" в Карачаево-Черкесии по примеру Дагестана. Ирония судьбы - большая спецоперация там началась ровно год назад, а о громких задержаниях журналисты узнали в первых числах февраля. Например, обсуждался золотой пистолет врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, изъятый при обыске. Вроде бы небольшая деталь, но показательная. Там же, у Гамидова в доме, нашли несколько автоматов Калашникова и другие "стволы" - ТТ, "Беретта", ещё и боеприпасы к ним, рассказывала официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следствие считает, что деньги дагестанский клан забирал из бюджетных средств, выделенных на социальные (!) программы региона. Как жили члены правительства Дагестана ещё год назад? Просто посмотрите оперативное видео Следственного комитета - дворцы, ковры и шкуры хищников, люстры на десятки "свечей", балкон с видом на горы и… бараки людей. Неплохо жили. Сейчас живут иначе.