"Хана Европе": Сатановский стихами русских классиков ответил на американский "кинжал в сердце"

Евгений Сатановский иронично высказался о заявлении советника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена. На днях тот раскритиковал поведение российских властей. О'Брайен заявил, что Калининград - это "кинжал в сердце Европы". Советник президента имел в виду, что Россия могла бы развивать туризм и налаживать контакты с соседними странами, а она размещает там оружие.

"Всё-таки не зря американских студентов по системе бакалавр-магистр в университетах учат! Такие получаются из них поэтичные политики... Сказал Боб О'Брайен про "кинжал в сердце Европы", в качестве которого он видит Калининград (не тот, что в средней полосе, а бывший Кёнигсберг), так Шекспиром повеяло... И Пушкиным. "Паду ли я, стрелой пронзённый, иль мимо пролетит она..." И ведь не пролетела. Так что Европу можно списать в расход начисто", - прокомментировал Сатановский.

Политолог "согласился" с американским политиком, что "если в сердце... хана Европе". При этом Сатановский "подсказал" и выход, который наверняка подразумевают американские эксперты.

"Если глоток бензина может спасти смертельно раненого кота, то солидная порция сжиженного американского сланцевого газа спасёт смертельно раненную Калининградом Европу. Раз танкер, два танкер... Глоточек за Трампа, глоточек за Меркель", - написал политолог.

При этом Сатановский заметил, что Калининград на карте не похож на кинжал в сердце Европы: географически сердце этой территории должно находиться в другом месте.

"Насчёт Калининграда американцы могли бы использовать конституционное право хранить молчание. Про него им при аресте полисмены напоминают, в фильмах. Раздел Восточной Пруссии и переход её под юрисдикцию СССР и Польши их президенты согласовали и всё подписали. Про нерушимые границы в Европе они, впрочем, тоже всё подписали, что никому не помешало, когда Союз решил дать дуба. Объединение Германии О'Брайена не смущает. Развал Югославии и Чехословакии ему по барабану. Гражданскую войну на Украине, где мирное население в Донбассе обстреливают, а Крыму воду и электричество перекрыли и транспортную блокаду установили, что есть преступление против человечности, он не видит. Про ситуацию в Грузии, пока Россия в ответ на обстрелы по ней не врезала, остановив войну в Абхазии и Южной Осетии, молчал как партизан. А вот Калининград..." - возмутился эксперт.