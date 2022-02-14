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"Хамская безграмотность": Захарова специально для Украины выложила документ о статусе России в ООН

14 февраля 2022, 15:15  •  99 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова специально для постпреда Украины выложила документ, подтверждающий статус Москвы как постоянного члена Совбеза ООН. Выпад Киева она назвала "хамской безграмотностью".
Так Захарова отреагировала на слова постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о том, что Россия якобы сфальсифицировала своё членство в СБ ООН. Украинский дипломат потребовал от Секретариата ООН объяснить, почему Россия находится в организации на постоянной основе.
Официальный представитель МИД России посоветовала Кислице прочитать документ, подписанный странами СНГ, в котором чётко говорится о статусе России. Она напомнила постпреду, что там стоит и подпись бывшего президента Украины Леонида Кучмы.
Речь идёт о "Решении Совета глав государств СНГ". В нём говорится, что "государства Содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности и других международных организациях".
Очевидная деградация дипломатической и юридической подготовки представителей англосаксонской школы мысли распространяется и на вассалов,
- отметила Захарова.
Она обратила внимание на то, что пока Украина пытается оспорить статус России как постоянного члена Совбеза ООН, власти США утверждают, что в Минских соглашениях якобы написано, что "Россия уйдёт из Крыма". В действительности в "Минске-2" нет ни слова о Крыме, так как документ всецело посвящён вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.
Скриншот: Telegram / Мария Захарова

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