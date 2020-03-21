"Халява портит": Вассерман об оккупации русских земель Польшей и попытках нового захвата

Ранее польские СМИ рассказали своим читателям о "полуизоляции" Калининградской области. В материалах предлагалось устроить голосование для жителей региона, чтобы они высказали за или против отделения от России. Журналисты сообщали, что Калининград и окрестные территории отделены от основной страны из-за закрытых в связи с коронавирусом границ и что запасов продовольствия хватит лишь на месяц.

Анатолий Вассерман считает, что ещё на рубеже XVII-XVIII веков Польша проиграла России конкуренцию за первое место в иерархии славянских народов. И до сих пор не может с этим смириться, а потому "поляки тешат себя надеждой на реванш". Частично у них это получилось сделать в 1919 году, когда воссоединённая Польша напала на Россию и оккупировала часть русских земель - там, где сейчас располагаются Западная Украина и Западная Белоруссия.

"Сейчас, собственно, каждый раз, когда им кажется, что Россия слабеет, они проявляют агрессивность. Напомню, что два государственных переворота на юго-западе России, который поляки именуют Украиной, а именно, в 2004 и 2014 годах, организовали при очень активном участии тех же поляков. И до сих пор, к сожалению, ещё не расхлебали мы последствия этих переворотов. И вот сейчас, когда полякам кажется, что Российская Федерация может ослабеть из-за болезни, они надеются оттяпать ту треть Восточной Пруссии, которая отошла в 45-м году не полякам, а русским", - пояснил эксперт в беседе с Царьградом.

Он напомнил, что две трети Восточной Пруссии было отдано полякам после Второй мировой войны.

"Но, как известно, халява портит. И поляки считают, что им положена вся Восточная Пруссия. Ну, могут хотеть, кто спорит. Хотеть, как известно, никто никому не запрещает. Но в любом случае польские комплексы все проистекают именно из вот этого исторического поражения, когда поляки проиграли русским в открытой конкуренции. И до сих пор не могут это поражение пережить", - подчеркнул Вассерман.

Эксперт рассказал, что он бы рискнул предложить калининградцам выбрать свою принадлежность к тому или иному государству путём голосования. Результат кажется ему предсказуемым и наверняка разочаровывающим поляков.

"Но лучше, конечно, не давать им повода даже на кратковременную надежду. Понятно, что на организацию референдума ушли бы изрядные деньги и изрядное время. И зачем всё это тратить, если результат вполне понятен. Ну нет, я не исключаю, что найдутся, в принципе, среди русских люди, достаточно глупые, чтобы желать полезть в Польшу. Но их в любом случае будет очень мало", - считает Анатолий Вассерман.

По его словам, русские прекрасно знают, как поляки к ним относятся. Это было ярко видно в те 20 лет, когда часть западнорусских земель входила в состав Польши в краткий межвоенный период.