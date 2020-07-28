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"Хабаровск - це Украина": Свидомые уже обсуждают строительство моста в город

28 июля 2020, 04:05  •  15 • Политика
Украинские националисты в Сети продолжают раскачивать тему "Хабаровск - це Украина" и уже обсуждают строительство моста в город.
На фоне протестов в Хабаровске из-за ареста экс-губернатора Сергея Фургала интернет-активисты Украины продолжают продвигать тему "Хабаровск - це Украина". Уже дошло до обсуждения строительства моста в город.
"Возбуженные рагули открывают неделю влажных свидомых мрий на тему "Хабаровск - це Украина", - комментирует журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Я не поняла: мост ОТКУДА будут строить? Из Кукуева?!" - удивляется @DanaSkalli1961.
"Хотели из Жмеринки, но там и так гиперлуп остановку делает", - иронизирует @antipin_oleg1, напоминая про так и не реализованный инфраструктурный проект Киева.
Напомним, что ранее на активность украинских активистов в Сети обратил внимание телеведущий Владимир Соловьёв. Он опубликовал скриншоты, на которых украинские националисты при помощи старой карты "доказывают", что "Хабаровск - це Украина".
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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