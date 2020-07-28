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"Хабаровск - це Украина": Свидомые уже обсуждают строительство моста в город
28 июля 2020, 04:05 • 15 • Политика
Украинские националисты в Сети продолжают раскачивать тему "Хабаровск - це Украина" и уже обсуждают строительство моста в город.
На фоне протестов в Хабаровске из-за ареста экс-губернатора Сергея Фургала интернет-активисты Украины продолжают продвигать тему "Хабаровск - це Украина". Уже дошло до обсуждения строительства моста в город.
Напомним, что ранее на активность украинских активистов в Сети обратил внимание телеведущий Владимир Соловьёв. Он опубликовал скриншоты, на которых украинские националисты при помощи старой карты "доказывают", что "Хабаровск - це Украина".
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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