"Хабаровск - це Украина": Свидомые уже обсуждают строительство моста в город

На фоне протестов в Хабаровске из-за ареста экс-губернатора Сергея Фургала интернет-активисты Украины продолжают продвигать тему "Хабаровск - це Украина". Уже дошло до обсуждения строительства моста в город.

"Возбуженные рагули открывают неделю влажных свидомых мрий на тему "Хабаровск - це Украина", - комментирует журналистка и блогер Юлия Витязева. "Я не поняла: мост ОТКУДА будут строить? Из Кукуева?!" - удивляется @DanaSkalli1961. "Хотели из Жмеринки, но там и так гиперлуп остановку делает", - иронизирует @antipin_oleg1, напоминая про так и не реализованный инфраструктурный проект Киева.

Напомним, что ранее на активность украинских активистов в Сети обратил внимание телеведущий Владимир Соловьёв. Он опубликовал скриншоты, на которых украинские националисты при помощи старой карты "доказывают", что "Хабаровск - це Украина".

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva