"Хабаровск - это Украина": Соловьёв показал, как украинцы требуют вернуть им часть России

К протестам в Хабаровске подключились украинские активисты, обнаружившие в городе "код нации". Теперь они требуют провести референдум и отделить регион от России, сообщает российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Речь идёт об акции Bot-net. Это информационная кампания, направленная на продвижение идеи о принадлежности Хабаровска Украине. В качестве основного аргумента активисты используют украинскую карту, где территория Хабаровского края отмечена как Зеленый Клин. Данное название использовали для этих земель в XIX – начале XX веках переселенцы с Украины, пишет Соловьёв на своём Telegram-канале.

Также активисты указывают на сходство флагов Украины и Хабаровского края. А в массовых протестах в городе и вовсе видят пробуждение "кода нации" и новый Майдан.

Часто в социальных сетях мелькает фраза: "Хабаровск - это Украина". Что, по сути, неприкрытый призыв к развалу России, - отмечает Соловьёв.

Фото: скриншот Telegram-канал "СОЛОВЬЕВ"