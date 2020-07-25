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"Хабаровск - это Украина": Соловьёв показал, как украинцы требуют вернуть им часть России
25 июля 2020, 02:05 • 77 • Политика
Украинские активисты развернули в Хабаровске акцию и призывают к отделению края. Звучат лозунги "Хабаровск - это Украина", сообщает Владимир Соловьёв.
К протестам в Хабаровске подключились украинские активисты, обнаружившие в городе "код нации". Теперь они требуют провести референдум и отделить регион от России, сообщает российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Речь идёт об акции Bot-net. Это информационная кампания, направленная на продвижение идеи о принадлежности Хабаровска Украине. В качестве основного аргумента активисты используют украинскую карту, где территория Хабаровского края отмечена как Зеленый Клин. Данное название использовали для этих земель в XIX – начале XX веках переселенцы с Украины, пишет Соловьёв на своём Telegram-канале.
Также активисты указывают на сходство флагов Украины и Хабаровского края. А в массовых протестах в городе и вовсе видят пробуждение "кода нации" и новый Майдан.
Фото: скриншот Telegram-канал "СОЛОВЬЕВ"
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