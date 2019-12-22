"Ха-ха, ну вот сейчас-то точно Рашка фсьо": Эксперты заявили о "газовом поражении" России

Ранее стало известно о том, что "Газпром" и "Нафтогаз" подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно предварительным данным, стороны договорились о продлении соглашения о транзите российского газа через украинскую ГТС. "Газпром" также выплатит 3 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". В обмен на это украинская сторона отзовёт претензии на 7,4 миллиарда долларов.

Однако достигнутое соглашение между Москвой и Киевом эксперты оценили весьма негативно. Так, политолог Александр Асафов на своей странице в Facebook был "весьма разочарован" этой сделкой и считает её поражением России.

"Если простыми словами - расцениваю это как поражение при заведомо сильных позициях, - подчеркнул эксперт. - Как мне подсказывают умные люди, ещё не вечер, но мне кажется, что даже взаимозачёт с "траншем Януковича" не делает эту сделку ни нулевой, ни, конечно, выгодной".

Политолог обратил внимание на то, что причина для подобного "провала" в виде угрозы невыполнения европейских поставок не очень серьёзная.

"Можно, конечно, обвинять "бояр", "Миллера", "шушеру, которая не учла юридические риски", но это всё не очень важно", - продолжает свою мысль эксперт и предсказывает "пять лет практически прямых дотаций в экономику страны, ведущей войну против России на уровне официальных документов".

"Поражения шокируют"

О "газовом" поражении России высказался и известный блогер Сергей Колясников. У себя в Telegram-канале Zergulio он отметил, что "мы с вами так привыкли к геополитическим победам, что поражения шокируют". И заметил, что они есть, "потому что противостоят нам не абы кто, а США вместе с грудой союзников".

"Вам поражений? Да легко - "Южный поток". И срыв ввода "Северного потока - 2". Сначала сломали Болгарию - и Россия попала на серьёзные убытки, потом Дания тормозила, теперь США напрямую угрожают участникам СП2, - поясняет блогер. - Достроить-то его Россия достроит, там и осталось-то плюс 50 километров. Но это ещё несколько месяцев задержки".

Прошёлся блогер и по украинскому транзиту, напомнив то, о чём сказал Асафов.

Объёмы украинского транзита на грядущие 5 лет (65 млрд кубов в первый год и 40 млрд - в прочие, соответственно 1,8 млрд долл. и 1,2 млрд долл.) - это, по сути, стоимость обслуживания украинской ГТС. Грубо говоря, договорились по минималке, ибо ниже некуда, - продолжает Колясников. - На транзите этом украинские элиты не заработают, они будут зарабатывать на реверсных поставках газа из Европы, ну, то бишь обдирать украинцев. Потому что о прямых поставках газа из РФ ничего не сказано не просто так.

Но есть и победы. И одна из них - в Сирии.

"Зато получилось в Сирии. А не получилось бы, сегодня боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) оттуда воевали бы на нашем Северном Кавказе, а через Сирию прошёл бы в Европу газопровод из Катара, и "Газпром", а значит, Россия, потеряли бы европейский газовый рынок начисто - и опять в интересах США", - поясняет свою мысль блогер.

И не удержался, иронично подтрунил над оппозиционерами и представителями Запада, кто радуется провалам России.

Это геополитика, вернее краешек подлинной геополитики, который мы видим, не обладая всей полнотой информации.

"Понятно, что любой из вопящих "ха-ха, ну вот сейчас-то точно Рашка фсьо" таких просчётов бы не допустил и прозорливо обыграл весь мир, включая США, - пишет Zergulio. - Но бодливой корове, как говорится, рогов не выдали".

Резюмируя, он отмечает, что впереди у России и потери, и поражения, но и победы тоже будут: "Одно точно - спокойной жизни нам не дадут".

А проиграли США...

Несмотря на то что Москва пошла на существенные уступки Киеву по газовому контракту, главной проигравшей стороной остаются США. Такое мнение озвучил главред украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва.

Он считает, что соглашением между Москвой и Киевом вряд ли будут довольны американцы. Они рассчитывали, что в 2020 году транзит российского газа через украинскую ГТС прервётся, а газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" не успеют ввести в эксплуатацию. Именно поэтому в оборонный бюджет США включён пакет санкций, а компания Allseas вынуждена приостановить работы, что отодвигает срок запуска трубопровода "Северный поток - 2".

Это идеальный сценарий для Вашингтона, который обрушил бы позиции РФ на европейском рынке газа, отдав его в лапы американцам. Однако в "Газпроме" выбрали из двух зол меньшее и гарантировали себе бесперебойные поставки топлива в страны Европы. Это и стало основным призом Москвы, а Белый дом остался в дураках.

Украинские политики тоже довольны: они получают крупную сумму денег и спасают свою ГТС. Не стоит забывать, что потребности европейцев будут расти в условиях сокращения добычи газа в Северном море и отказе от АЭС. Также появилась возможность уменьшить тарифы для простых украинцев.