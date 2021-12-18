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"Ха-ха-ха!": Депутат Рады "раскрыл" тайну воссоединения Крыма с Россией. Русские не сдержали хохота
18 декабря 2021, 12:50 • 164 • Политика
Депутат Верховной рады Илья Кива "раскрыл" тайну воссоединения Крыма с Россией. Русские, услышав его версию, не сдержали хохота: "Ха-ха-ха!".
Речь идёт о заявлении Кивы, которое он сделал во время интервью Telegraf. Возвращение Крыма в состав России он назвал "чистым договорняком" между двумя империями - США и Россией. По версии политика, Крымский полуостров вернулся на Родину благодаря "разрешению" Вашингтона. Якобы перед тем, как устроить госпереворот на Украине, в США задумались, как сделать это в обход России, у которой были в республике свои стратегические интересы, и придумали - "отдать" Крым.
"Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договорённостям за тот государственный переворот, который произошёл у нас в 2014 году", - заявил он.
У пользователей русского сегмента Сети его слова вызвали только смех.
"Ха-ха-ха! Молниеносная операция ССО России в Крыму погрузила США и Великобританию в шок, от которого они не могут оправиться до сих пор. Какие тут могут быть "договорённости"?! А потом была Сирия. Там тоже договорились?!" - пишет Юрий Деточкин.
"Они себе представить не могут, что кто-то может что-то сделать без разрешения хозяина", - отмечает giulietta-94.
"Ага, забыли у американцев разрешения испросить на проведение референдума в Крыму", - пишет Треугольник Малевича.
"Очередные фантазии. Если бы они тогда дёрнулись, вместе с Крымом к России отошли бы ещё 6 областей. Запад тогда не ожидал этой пилюли, потому и проглотил", - констатирует pinigin.taar.
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