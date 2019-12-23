"Ха-ха-ха, не придумывайте": Соловьёв припомнил украинским блогерам "беснования" по Крымскому мосту

В день официального открытия железнодорожной части Крымского моста телеведущий Владимир Соловьёв напомнил о том, как "бесновались" украинские блогеры пять лет назад по поводу грандиозных планов России построить Крымский мост.

"Ха-ха-ха, не придумывайте, это теоретически невозможно", - процитировал примерные сообщения из "незалежного" сегмента Сети телеведущий в беседе с изданием "Политэксперт".

Журналист заметил, что сейчас уже и поезд пошёл по Крымскому мосту, и теперь становится ясно всем, что при необходимости Россия на многое способна. Даже на свершение "теоретически невозможного" по версии укроблогеров.

"Все понимают, что, когда надо, - мы можем, умеем, делаем красиво, - отметил Соловьёв, - и так, что прямо чувство гордости возникает".

Как напоминает spbdnevnik.ru, откроет движение по железнодорожной части Крымского моста лично президент России Владимир Путин. А первым составом, который пройдёт по Крымскому мосту, станет поезд из Петербурга в Севастополь.