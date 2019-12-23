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"Ха-ха-ха, не придумывайте": Соловьёв припомнил украинским блогерам "беснования" по Крымскому мосту

23 декабря 2019, 18:39  •  159 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв припомнил, как пять лет назад украинские блогеры "бесновались" в Сети по поводу строительства Крымского моста. "Ха-ха-ха, не придумывайте, это теоретически невозможно", - процитировал их слова журналист, подчеркнув, что Россия доказала: "Мы можем, умеем, делаем красиво".
В день официального открытия железнодорожной части Крымского моста телеведущий Владимир Соловьёв напомнил о том, как "бесновались" украинские блогеры пять лет назад по поводу грандиозных планов России построить Крымский мост.
"Ха-ха-ха, не придумывайте, это теоретически невозможно", - процитировал примерные сообщения из "незалежного" сегмента Сети телеведущий в беседе с изданием "Политэксперт".
Журналист заметил, что сейчас уже и поезд пошёл по Крымскому мосту, и теперь становится ясно всем, что при необходимости Россия на многое способна. Даже на свершение "теоретически невозможного" по версии укроблогеров.
"Все понимают, что, когда надо, - мы можем, умеем, делаем красиво, - отметил Соловьёв, - и так, что прямо чувство гордости возникает".
Как напоминает spbdnevnik.ru, откроет движение по железнодорожной части Крымского моста лично президент России Владимир Путин. А первым составом, который пройдёт по Крымскому мосту, станет поезд из Петербурга в Севастополь.

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