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"Кейс Фургала" - не просто ошибка системы": Власть поставила себя в непростое положение - Малофеев

20 июля 2020, 02:00  •  96 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в колонке на личной странице выразил уверенность в том, что ситуация в Хабаровске - это уже третий звонок для центральной власти, которая сама себя поставила в очень непростое положение. "Кейс Фургала" - не просто ошибка системы", - подчеркнул Малофеев.
Сегодня власть пытается переложить ответственность на жителей Хабаровска, подчеркнул Малофеев.
"Хабаровчанам говорят: вы проголосовали, это был ваш выбор. Но этот выбор теперь не годится. Мы меняем вашего губернатора, потому он оказался плохим человеком. Спрашивается: где раньше были компетентные органы, которые ни в коем случае не должны были допускать до выборов такого человека? Получается, что жители Хабаровского края оказались обманутыми и наказаны за их выбор, а не за то, что человек был плох.
Мы не так давно, всего лишь несколько лет назад, вернули выборы губернаторов. Зачем? Для того, чтобы сейчас иметь вот такие проблемы?"
То, что называется демократическими выборами, - это не гарантия, что во власть придут кристально честные люди, подчёркивает Константин Малофеев. Популярный политик - не обязательно человек с безукоризненной репутацией. История знает множество случаев, когда люди превозносили тех, у кого руки были по локоть в крови.
"Управленцев нужно не избирать, а назначать. И тогда за них будет прямая ответственность федеральной власти. Она их будет назначать, она же будет с них спрашивать, - считает учредитель Царьграда. - Я говорил и буду продолжать говорить, что губернаторские выборы нужно отменять. Выборы лишь снимают ответственность с Москвы за назначение тех или иных людей. Мы же прекрасно понимаем, что их просто присылают, а потом соответствующие выборы только фиксируют то, что определили в Москве. Так пусть ответственность лежит на том, кто действительно прислал губернатора".
В то же время, Малофеев считает, что "кейс Фургала" - это не просто ошибка системы. Это ещё и следствие отношения к Дальнему Востоку в целом. Положение, в котором уже много лет существует (а точнее - выживает) регион, нужно в корне менять.
"Нужно, наконец, осознать, что Дальний Восток - это регион перспективного развития страны, а не остаточного внимания. Центр тяжести мировой экономики, всей геополитики уверенно смещается на Восток, в сторону Китая, стран АСЕАН. В конце концов, та же Америка находится на Тихом океане. И если мы хотим преуспеть, то относиться к Дальнему Востоку нужно не как к задворкам, а как к переднему краю. В своё время Петр I на болоте прорубил "окно в Европу". Мы должны сделать из Дальнего Востока "окно в Тихий океан". Москве стоит перегнуть глобус, тогда в головах федеральных чиновников всё встанет на свои места. От рокировки фигур мало что меняется. Заниматься нужно социально-экономическим развитием региона. Заниматься постоянно, а не тогда, когда нужно сменить того или иного губернатора", - подчеркнул учредитель телеканала Царьград.

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