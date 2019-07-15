"Керченский пролив - наш": Генштаб ВСУ заявил о подготовке новых инцидентов под Керчью

Как заявил Хомчак в интервью изданию "Новинарня", планы вторжения РФ на Украину вовсе не фантастичны. Россия стянула на границу с Украиной большие силы, потому что в Кремле "ужасно боятся" проникновения демократии из Европы на Украину и далее на восток.

На этом фоне глава Генштаба ВСУ заявил о том, что ведомство планирует повторение "Керченского прорыва", как он назвал инцидент 25 ноября 2018 года. Напомним, в тот раз три украинских корабля были задержаны пограничниками ФСБ РФ за незаконное пересечение границы России.

Однако, по словам Хомчака, Генштаб Украины и в дальнейшем будет планировать проходы через пролив. "Потому что Керченский пролив - наш, как бы россияне ни кричали, что он их", - заявил он.