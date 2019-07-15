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"Керченский пролив - наш": Генштаб ВСУ заявил о подготовке новых инцидентов под Керчью
15 июля 2019, 15:39 • 163 • Политика
Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал о подготовке "российского вторжения" со всех четырёх сторон света - из Приднестровья, Белоруссии, Донбасса и Крыма. По его словам, Керченский пролив принадлежит Украине, поэтому ВСУ готовят новые попытки прохода через него в Азовское море.
Как заявил Хомчак в интервью изданию "Новинарня", планы вторжения РФ на Украину вовсе не фантастичны. Россия стянула на границу с Украиной большие силы, потому что в Кремле "ужасно боятся" проникновения демократии из Европы на Украину и далее на восток.
На этом фоне глава Генштаба ВСУ заявил о том, что ведомство планирует повторение "Керченского прорыва", как он назвал инцидент 25 ноября 2018 года. Напомним, в тот раз три украинских корабля были задержаны пограничниками ФСБ РФ за незаконное пересечение границы России.
Однако, по словам Хомчака, Генштаб Украины и в дальнейшем будет планировать проходы через пролив. "Потому что Керченский пролив - наш, как бы россияне ни кричали, что он их", - заявил он.
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