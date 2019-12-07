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"Керченская провокация, сухопутный вариант": Пользователи предсказали финал "марша достоинства" в Крым

07 декабря 2019, 22:24  •  24 • Политика
Ранее глава запрещённой в России организации Рефат Чубаров анонсировал "марш достоинства" с Украины в Крым. Пользователи Рунета предсказали ему финал "шествия", отметив, что это фактически "Керченская провокация, сухопутный вариант".
Ранее глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена - ред.) Рефат Чубаров анонсировал проведение "мирного шествия" с территории Украины в российский Крым - так называемый марш достоинства.
Пользователи Рунета, комментируя это дерзкое заявление, отметили, что фактически "шествие" будет сродни прошлогодней провокации в Керченском проливе, когда три украинских судна грубо нарушили границу Российской Федерации. В результате и экипажи, и сами суда были задержаны и арестованы.
"С фантазией и методичками у них скудно. По сути, это керченская провокация, сухопутный вариант", - считает Радио Стыдоба @RadioStydoba.
Фото: скриншот twitter/RadioStydoba
Некоторые интернет-пользователи даже заранее предсказали финал "марша достоинства".
"Как раз соберутся к открытию пуска товарных вагонов по Крымскому мосту… в Сибирь! Ждём", - пишет Василий @DQweqwMx7AYyuwd.
"Революция достоинства" довела Украину до ручки. Жизнь наших украинских небратьев ничему не учит. Теперь они планируют "марш достоинства", - комментирует @Motya93600656.
"Это будет их последний и "решительный" марш", - уверена Елена @zevtKNVJlPePjTB.

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