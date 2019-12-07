"Керченская провокация, сухопутный вариант": Пользователи предсказали финал "марша достоинства" в Крым

Ранее глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена - ред.) Рефат Чубаров анонсировал проведение "мирного шествия" с территории Украины в российский Крым - так называемый марш достоинства.

Пользователи Рунета, комментируя это дерзкое заявление, отметили, что фактически "шествие" будет сродни прошлогодней провокации в Керченском проливе, когда три украинских судна грубо нарушили границу Российской Федерации. В результате и экипажи, и сами суда были задержаны и арестованы.

"С фантазией и методичками у них скудно. По сути, это керченская провокация, сухопутный вариант", - считает Радио Стыдоба @RadioStydoba.

Фото: скриншот twitter/RadioStydoba

Некоторые интернет-пользователи даже заранее предсказали финал "марша достоинства".

"Как раз соберутся к открытию пуска товарных вагонов по Крымскому мосту… в Сибирь! Ждём", - пишет Василий @DQweqwMx7AYyuwd.

"Революция достоинства" довела Украину до ручки. Жизнь наших украинских небратьев ничему не учит. Теперь они планируют "марш достоинства", - комментирует @Motya93600656.

"Это будет их последний и "решительный" марш", - уверена Елена @zevtKNVJlPePjTB.