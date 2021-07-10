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"Казус Defender" сразил портал ВМС Украины

10 июля 2021, 14:20  •  167 • Политика
Минобороны Украины обвинило Россию в кибератаках на сайт своих военно-морских сил. По версии военного ведомства, якобы именно русские попытались повторить с порталом ВМС Украины "казус Defender".
Ранее известный своими хакерскими атаками против Незалежной и украинских военных "Джокер ДНР" дерзко взломал портал военно-морских сил (ВМС) Украины, на котором была размещена информации о международных учениях Sea Breeze, которые проходят в Чёрном море.
Однако в Минобороны Украины посчитали, что это якобы именно русские попытались повторить с порталом ВМС страны "казус Defender". Напомним, ранее британский эсминец Defender углубился в территориальные воды России, некоторое время не реагировал на требование покинуть акваторию нашей страны, а после получил предупредительный залп с воздуха. После этого эсминец ретировался.
На официальном сайте военного ведомства Незалежной бросили голословное обвинение в адрес России, заявив о неких "информационных операциях против Украины".
"К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, - перечисляют в Минобороны Незалежной, - разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля".
По версии Киева, якобы именно Россия стоит за публикацией фейковых сообщений, связанных с учениями Sea Breeze 2021, а также некоторых документов. Напомним, "Джокер ДНР" ранее опубликовал у себя в Telegram-канале некоторые личные документы военных из США, Великобритании и других стран - участниц учений.

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