"Казус Defender" сразил портал ВМС Украины

Минобороны Украины обвинило Россию в кибератаках на сайт своих военно-морских сил. По версии военного ведомства, якобы именно русские попытались повторить с порталом ВМС Украины "казус Defender".

Ранее известный своими хакерскими атаками против Незалежной и украинских военных "Джокер ДНР" дерзко взломал портал военно-морских сил (ВМС) Украины, на котором была размещена информации о международных учениях Sea Breeze, которые проходят в Чёрном море.

Однако в Минобороны Украины посчитали, что это якобы именно русские попытались повторить с порталом ВМС страны "казус Defender". Напомним, ранее британский эсминец Defender углубился в территориальные воды России, некоторое время не реагировал на требование покинуть акваторию нашей страны, а после получил предупредительный залп с воздуха. После этого эсминец ретировался.

На официальном сайте военного ведомства Незалежной бросили голословное обвинение в адрес России, заявив о неких "информационных операциях против Украины".

"К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, - перечисляют в Минобороны Незалежной, - разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля".

По версии Киева, якобы именно Россия стоит за публикацией фейковых сообщений, связанных с учениями Sea Breeze 2021, а также некоторых документов. Напомним, "Джокер ДНР" ранее опубликовал у себя в Telegram-канале некоторые личные документы военных из США, Великобритании и других стран - участниц учений.