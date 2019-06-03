"Казнённый" из-за сорванного саммита с США корейский чиновник сопровождал Ким Чем Ына на концерт

Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК опубликовало фотографии с этого мероприятия. Сообщается, что Ким Чен Ын посетил концерт кружков художественной самодеятельности, в которых занимаются жены офицеров Корейской народной армии.

Вместе с главой КНДР на концерте присутствовали его жена Ли Соль Чжу и другие высокопоставленные северокорейские чиновники, в том числе и "казнённый" Ким Ён Чхоль.

Напомним, 31 мая южнокорейское издание The Chosun Ilbo сообщило, что за срыв переговоров между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом собственной жизнью якобы расплатился спецпредставитель Северной Кореи по делам США Госсовета республики Ким Хёк Чхоль.

Вместе с ним, по данным источника газеты, "казнили" ещё четырёх дипломатов, заподозрив всех пятерых в шпионаже в пользу американцев. А переводчик, который допустил ошибку, сослан в лагерь для политических заключённых.