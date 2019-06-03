|
"Казнённый" из-за сорванного саммита с США корейский чиновник сопровождал Ким Чем Ына на концерт
03 июня 2019, 09:39 • 67 • В мире
Северокорейский лидер посетил в воскресенье, 2 июня, публичное мероприятие, на котором его сопровождал ближайший помощник Ким Ён Чхоль. Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что этот самый чиновник был "казнен" за то, что сорвал саммит с США в Ханое.
Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК опубликовало фотографии с этого мероприятия. Сообщается, что Ким Чен Ын посетил концерт кружков художественной самодеятельности, в которых занимаются жены офицеров Корейской народной армии.
Вместе с главой КНДР на концерте присутствовали его жена Ли Соль Чжу и другие высокопоставленные северокорейские чиновники, в том числе и "казнённый" Ким Ён Чхоль.
Напомним, 31 мая южнокорейское издание The Chosun Ilbo сообщило, что за срыв переговоров между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом собственной жизнью якобы расплатился спецпредставитель Северной Кореи по делам США Госсовета республики Ким Хёк Чхоль.
Вместе с ним, по данным источника газеты, "казнили" ещё четырёх дипломатов, заподозрив всех пятерых в шпионаже в пользу американцев. А переводчик, который допустил ошибку, сослан в лагерь для политических заключённых.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2019, 00:54
|
30 мая 2019, 04:54
|
01 июня 2019, 02:24
|
29 мая 2019, 12:39
|
31 мая 2019, 23:09
|
02 июня 2019, 07:39
|
02 июня 2019, 01:09