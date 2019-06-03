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"Казнённый" из-за сорванного саммита с США корейский чиновник сопровождал Ким Чем Ына на концерт

03 июня 2019, 09:39  •  67 • В мире
Северокорейский лидер посетил в воскресенье, 2 июня, публичное мероприятие, на котором его сопровождал ближайший помощник Ким Ён Чхоль. Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что этот самый чиновник был "казнен" за то, что сорвал саммит с США в Ханое.
Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК опубликовало фотографии с этого мероприятия. Сообщается, что Ким Чен Ын посетил концерт кружков художественной самодеятельности, в которых занимаются жены офицеров Корейской народной армии.
Вместе с главой КНДР на концерте присутствовали его жена Ли Соль Чжу и другие высокопоставленные северокорейские чиновники, в том числе и "казнённый" Ким Ён Чхоль.
Напомним, 31 мая южнокорейское издание The Chosun Ilbo сообщило, что за срыв переговоров между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом собственной жизнью якобы расплатился спецпредставитель Северной Кореи по делам США Госсовета республики Ким Хёк Чхоль.
Вместе с ним, по данным источника газеты, "казнили" ещё четырёх дипломатов, заподозрив всех пятерых в шпионаже в пользу американцев. А переводчик, который допустил ошибку, сослан в лагерь для политических заключённых.
"Эти непроверенные слухи распространяются агентствами, "Блумбергом", который крайне негативно относится к Северной Корее. И это вообще очень характерная демонизация Северной Кореи. И я напомню ещё один такой пример, когда распространялись слухи о том, что Ким Чен Ын своих противников сжигает из огнемётов или травит собаками до смерти. И ни одно из этого не подтвердилось. Более того, многие люди, которых якобы казнили, потом, в кавычках, оживали и в общем здравствовали", - прокомментировал ситуацию в беседе с Царьградом директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов.

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