"Кажется, кто-то врёт": Конфликт из-за армянских товаров в Москве обрастает новыми деталями

Посол Армении и Союз армян России обвинили российского и азербайджанского бизнесмена Араза Агаларова в том, что принадлежащая ему торговая сеть "Твой дом" устроила бойкот армянских товаров. Журналист Сергей Мардан отправился в магазин, чтобы лично в этом убедиться.

По его наблюдениям, все армянские товары на своих местах. Даже реклама фитнес-клубов "Крокус" с армянином Артуром Делалояном - и та продолжает висеть. Это подтверждают фото из магазина.

"Кажется, кто-то врёт", - делится наблюдениями Сергей Мардан на своём Telegram-канале.

Фото: скриншот Telegram-канала МАРДАН