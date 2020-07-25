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"Кажется, кто-то врёт": Конфликт из-за армянских товаров в Москве обрастает новыми деталями
25 июля 2020, 03:05 • 67 • Политика
Армянский посол и Союз армян России обвинили торговую сеть "Твой дом" в бойкоте армянских товаров, однако проверка показала, что "кто-то врёт".
Посол Армении и Союз армян России обвинили российского и азербайджанского бизнесмена Араза Агаларова в том, что принадлежащая ему торговая сеть "Твой дом" устроила бойкот армянских товаров. Журналист Сергей Мардан отправился в магазин, чтобы лично в этом убедиться.
По его наблюдениям, все армянские товары на своих местах. Даже реклама фитнес-клубов "Крокус" с армянином Артуром Делалояном - и та продолжает висеть. Это подтверждают фото из магазина.
Фото: скриншот Telegram-канала МАРДАН
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